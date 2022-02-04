Чому бізнесу так важливо перевіряти сертифікати про вакцинацію

Частина людей і досі негативно реагує, коли їх просять показати документ

Коли ми потрапили до червоної зони, і контроль наявності вакцинації чи ПЛР став для закладу обов'язковим, ми отримали солідну частку негативу від деяких гостей просто за те, що виконували постанову Кабміну.

Незважаючи на те, що вже через тиждень у більшості закладів через відсутність перевірок стежити за цим перестали, ми досі просимо показати сертифікат чи тест. Трапляються великі компанії, у яких 1-2 особи не мають ні того, ні іншого. Для таких у нас накопичені експрес тести, які ми пропонуємо зробити на місці.

І ось результат. За минулий тиждень у трьох людей тест на вході до бару виявився позитивним. І вони дуже здивувалися таким результатом. Так, експрес-тест не точний і може помилятися. Але судячи з того, що претензій у відповідь немає і люди стурбовано йшли додому, ризики свої вони розуміли.

І я поважаю альтернативні думки і ні з ким не сперечаюсь щодо існування вірусу, ефективності вакцини та обмеження прав і свобод, але вважаю, що ми мали рацію, вакцинувавши усіх співробітників та перевіряючи наявність сертифікатів.

Всім здоров'я, бережіть себе.

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Джерело: блог Олесі Остафьєвої

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