Азербайджан скасував обмеження на в'їзд для українців

Відтепер українці зможуть відвідувати цю країну, однак із дотриманням карантинних правил

В Азербайджані скасували туристичні обмеження на в'їзд для українців, які діяли з 2020 року. Відтепер українці зможуть відвідувати цю країну, однак із дотриманням карантинних правил. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, українці отримали «додаткову свободу подорожей».

«Додаткова свобода подорожей для громадян України: Азербайджан скасував обмеження, що діяли з березня 2020 року, і відкрив повітряні кордони для українців», – йдеться в повідомленні.

Кулеба додав, що це «означає більше можливостей для подорожей, бізнесу та туризму».

Додаткова свобода подорожей для громадян України: Азербайджан скасував обмеження, які діяли з березня 2020, і відкрив повітряні кордони для українців. Це означає більше можливостей для подорожей, бізнесу та туризму. Всі умови в’їзду до Азербайджану https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 13, 2022

Крім цього, на сайті МЗС України повідомляється, що з 13 січня 2022 року громадянам України дозволено в’їзд доАзербайджанської Республіки за наявності сертифікату про повний курс вакцинації від Covid-19.

Також потрібно пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений протягом 72 годин до вильоту.

Нагадаємо, туристичні обмеження діяли з 2020 року у зв'язку з пандемією коронавірусу у світі.

Ще Всесвітня організація охорони здоров'я вважає новий штам Covid-19 особливо небезпечним для невакцинованих громадян.

«Хоча «Омікрон» викликає менш тяжке захворювання, як порівняти з «Дельтою», він залишається небезпечним вірусом, особливо для тих, хто не має щеплення», – зазначив очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

Також ВООЗ нещодавно назвав нові симптоми штаму «Омікрон».

Нагадаємо, наприкінці 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я зробила прогноз щодо подальшого розвитку пандемії. Згідно з ним, гостра стадія пандемії може закінчитися вже у 2022 році.

До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».

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