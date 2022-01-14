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    Азербайджан скасував обмеження на в'їзд для українців

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    Азербайджан скасував обмеження на в'їзд для українців

    Відтепер українці зможуть відвідувати цю країну, однак із дотриманням карантинних правил

    В Азербайджані скасували туристичні обмеження на в'їзд для українців, які діяли з 2020 року. Відтепер українці зможуть відвідувати цю країну, однак із дотриманням карантинних правил. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

    За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, українці отримали «додаткову свободу подорожей».

    «Додаткова свобода подорожей для громадян України: Азербайджан скасував обмеження, що діяли з березня 2020 року, і відкрив повітряні кордони для українців», – йдеться в повідомленні.

    Кулеба додав, що це «означає більше можливостей для подорожей, бізнесу та туризму».

    Крім цього, на сайті МЗС України повідомляється, що з 13 січня 2022 року громадянам України дозволено в’їзд доАзербайджанської Республіки за наявності сертифікату про повний курс вакцинації від Covid-19.

    Також потрібно пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений протягом 72 годин до вильоту.

    Нагадаємо, туристичні обмеження діяли з 2020 року у зв'язку з пандемією коронавірусу у світі.

    Ще Всесвітня організація охорони здоров'я вважає новий штам Covid-19 особливо небезпечним для невакцинованих громадян.

    «Хоча «Омікрон» викликає менш тяжке захворювання, як порівняти з «Дельтою», він залишається небезпечним вірусом, особливо для тих, хто не має щеплення», – зазначив очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

    Також ВООЗ нещодавно назвав нові симптоми штаму «Омікрон».

    Нагадаємо, наприкінці 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я зробила прогноз щодо подальшого розвитку пандемії. Згідно з ним, гостра стадія пандемії може закінчитися вже у 2022 році.

    До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».

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    Теги: МЗС Свобода Азербайджан українці ВООЗ
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    Азербайджан скасував обмеження на в'їзд для українців