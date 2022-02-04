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    Окупанти не пустили місію ОБСЄ в Круту Балку

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    Бойовики продовжують глушити та обстрілювати безпілотники ОБСЄ на Донбасі - Окупанти не пустили місію ОБСЄ в Круту Балку
    Бойовики продовжують глушити та обстрілювати безпілотники ОБСЄ на Донбасі
    фото: штаб ООС/ОБСЄ

    Бойовики обстріляли безпілотник, який збирався зафіксувати порушення окупантів

    Україна повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. У повідомленні штабу Операції Об’єднаних сил йдеться, що робота Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей супроводжувалась перешкодами з боку російських бойовиків.

    «Обстріл безпілотного літального апарату (БПЛА) СММ ОБСЄ малого радіуса дії та вплив перешкод радіоелектронних засобів на БПЛА. Так, перебуваючи в районі Павлопіль та керуючи безпілотником малого радіусу дії, обстріл здійснено бойовиками РФ зі стрілецької зброї. Крім того, під час польоту БПЛА зазнав впливу перешкод сигналу GPS», – йдеться у повідомленні.

    Безпілотник, який обстріляли, збирався зафіксувати порушення щодо відведення озброєння та військових у зоні безпеки.

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    Окупанти не пустили місію ОБСЄ в Круту Балку
    Окупанти не пустили місію ОБСЄ в Круту Балку
    Окупанти не пустили місію ОБСЄ в Круту Балку

    Українські представники Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін виявили й нові фортифікаційні споруди в районах Клинкине та Самійлове.

    Бойовики також не пустили патруль ОБСЄ до життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури в районі Крута Балка. Вони встановили саморобне металеве загородження, що заблокувало проїзд у напрямку Василівка.

    «Зазначені дії свідчать про систематичне використання російськими окупаційними військами життєво важливої цивільної інфраструктури для приховування місць і районів розміщення важкого озброєння і військової техніки», – наголошують у штабі ООС.

    «Таким чином, ЗФ РФ штучно продовжують грубо порушувати Мінські домовленості й надалі створюють передумови для ескалації напруження на лінії зіткнення сторін шляхом приховування своєї злочинної діяльності від міжнародних спостерігачів. Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем й надалі виконують завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ. Збройні сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян», – йдеться у повідомленні.

    До слова, США передали прикордонникам 40 позашляховиків. А напередодні до України прибув сьомий літак із американськими боєприпасами.

    Днями прикордонники спростували черговий фейк російської пропаганди.

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    Теги: окупанти ОБСЄ обстріл Україна безпілотник озброєння
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    Окупанти не пустили місію ОБСЄ в Круту Балку