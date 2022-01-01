Кіпр запровадив додатковий тест на Covid-19 для туристів

Нові обмеження для приїжджих на Кіпрі діятимуть до 15 січня

З січня 2022 року Кіпр запроваджує нові обмеження для іноземних туристів. Їм тепер доведеться здавати три тести на Covid-19 замість двох. Відповідна інформація оприлюднена на порталі Cyprus Flight Pass.

Перший ПЛР-тест потрібно буде здати не пізніше ніж за 48 годин до прибуття у країну. Другий ПЛР-тест в обов’язковому порядку слід здати одразу по приїзду. Третій раз необхідно зробити експрес-тест на антиген через 72 години після прибуття.

Як зазначається на порталі, нові правила набувають чинності з 4 січня 2022 року. Попередньо, вони будуть діяти до 15 січня 2022 року.

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