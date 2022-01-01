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    Кіпр запровадив додатковий тест на Covid-19 для туристів

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    Кіпр ввів додаткові обмеження для туристів - Кіпр запровадив додатковий тест на Covid-19 для туристів
    Кіпр ввів додаткові обмеження для туристів
    Фото з відкритих джерел

    Нові обмеження для приїжджих на Кіпрі діятимуть до 15 січня

    З січня 2022 року Кіпр запроваджує нові обмеження для іноземних туристів. Їм тепер доведеться здавати три тести на Covid-19 замість двох. Відповідна інформація оприлюднена на порталі Cyprus Flight Pass.

    Перший ПЛР-тест потрібно буде здати не пізніше ніж за 48 годин до прибуття у країну. Другий ПЛР-тест в обов’язковому порядку слід здати одразу по приїзду. Третій раз необхідно зробити експрес-тест на антиген через 72 години після прибуття.

    Як зазначається на порталі, нові правила набувають чинності з 4 січня 2022 року. Попередньо, вони будуть діяти до 15 січня 2022 року.

    Нагадаємо, Італія закрилася для українських туристів. У Єгипті оновили умови в'їзду туристів до країни. Зміни торкнулися дітей до 12 років. Фінляндія посилила правила в'їзду до країни. Греція посилила правила в'їзду в країнуз 19 грудня

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    Теги: туризм щеплення Кіпр коронавірус
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    Кіпр запровадив додатковий тест на Covid-19 для туристів