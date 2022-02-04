Євген Комаровський спрогнозував, коли завершиться пандемія коронавірусу

«Швидше за все, наша перспектива, як із кіром»

До завершення 2022 року світ має вийти з фази пандемії Covid-19 та перейти у фазу «локальних ендемічних підйомів». Такий прогноз в інтерв’ю виданню Цензор.Нет зробив відомий педіатр, телеведучий та блогер Євген Комаровський.

«Швидше за все, наша перспектива, як із кіром – сьогодні на Землі або там у 60-70 році на Землі не було людини, яка не має антитіл до кору, наприклад. Зараз у всіх є антитіла до кору, всі у дитинстві на нього перехворіли. Ось так на сьогодні ми приходимо поступово до ситуації, коли на Землі немає людей, які не мають антитіл до коронавірусу. Вакцинація дуже допомогла прискорити процес накопичення в популяції антитіл. І тому на сьогодні ми можемо констатувати, що швидше за все призводитиме до того, що тепер ми до цього звикли, що у нас просто будуть епізодичні спалахи, коли буде приходити вірус, що сильно мутував, і на цьому все», – вважає Євген Комаровський.

Варто зазначити, що ендемія – це постійне існування на якій-небудь території певного, частіше всього, інфекційного захворювання.

Лікар також припустив, що у подальшому в світі домінуватимуть найбільш заразні штами коронавірусу, витісняючи всі інші.

Комаровський зазначив, що на поточному етапі пандемії «закриття» країн на карантин чи обмеження міграції населення є малоефективними проти коронавірусної хвороби.

«Не дивно, що ВООЗ урочисто рекомендує всім країнам припинити все це. Припинити обмежувати подорожі, бо це не впливає», – зазначив Євген Комаровський.

Нагадаємо, раніше Комаровський назвав спосіб, як Україні здолати коронавірус.

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