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    Політика

    Генерал ЗСУ назвав умову, за якої контрнаступ закінчиться до кінця літа

    Генерал ЗСУ спрогнозував, коли українські військові здійснять масшабний контрнаступ - Генерал ЗСУ назвав умову, за якої контрнаступ закінчиться до кінця літа
    Генерал ЗСУ спрогнозував, коли українські військові здійснять масшабний контрнаступ
    фото з відкритих джерел

    Марченко прогнозує успішний контрнаступ ЗСУ й звільнення захоплених територій до кінця літа

    Контрнаступ українських військ може закінчитися до кінця літа, якщо Україні нададуть все необхідне озброєння. Про це заявив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, повідомляє «Радіо Свобода».

    «Я ніби реаліст. Прогнозувати я можу, виходячи із якихось обставин, відомостей і решти. Можливо, моїх відомостей недостатньо, щоб прогнозувати це. Але те, що це не закінчиться швидко, – це факт. Але знову ж таки: дадуть нам все озброєння, яке нам потрібне, контрнаступ, можливо, закінчиться до кінця літа», – заявив Марченко у відповідь на запитання, коли можуть закінчитися активні бойові дії.

    «Десь там ми програємо у часі, дамо їм більше закопатися, так, це буде довше. Тут… я ніколи не брався прогнозувати. Ніколи не думав, що ми вистоїмо проти такої кількості військ, що була у Миколаєві. Скажу чесно, я свято вірив, що нас закриють у котел, і ми боротимемося там, ну ось бачите, вийшло», – додав він.

    Марченко також наголосив, що в питанні мирних домовленостей із Росією пройдена «точка неповернення».

    Нагадаємо, стало відомо, яку зброю Україна вже отримала від США.

    Із початку путінської війни проти України, президент Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки Україні.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна президент озброєння окупація Дмитро Марченко #stoprussia
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    Генерал ЗСУ назвав умову, за якої контрнаступ закінчиться до кінця літа