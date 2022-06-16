У Сумах пролунали сильні вибухи

Мешканців закликали не залишати укриття

Міський голова міста Суми Олександр Лисенко підтвердив інформацію про вибухи в обласному центрі. Про це він написав у соціальній мережі Facebook.

«У Сумах лунають вибухи! Перебувайте в укриттях!», – йдеться у повідомленні.

Також у соцмережах з'явилася інформація про вибухи у Миколаєві. Її наразі перевіряють.

Нагадаємо, ввечері 15 червня два російських гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицям Глухова на Сумщині. Від потрапляння у житловий будинок одна людина загинула. Також були пошкоджені об’єкти інфраструктури.