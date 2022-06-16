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    У Сумах пролунали сильні вибухи

    Пролунали два вибухи в Сумах - У Сумах пролунали сильні вибухи
    Пролунали два вибухи в Сумах
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    Мешканців закликали не залишати укриття

    Міський голова міста Суми Олександр Лисенко підтвердив інформацію про вибухи в обласному центрі. Про це він написав у соціальній мережі Facebook.

    «У Сумах лунають вибухи! Перебувайте в укриттях!», – йдеться у повідомленні.

    Також у соцмережах з'явилася інформація про вибухи у Миколаєві. Її наразі перевіряють.

    Нагадаємо, ввечері 15 червня два російських гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицям Глухова на Сумщині. Від потрапляння у житловий будинок одна людина загинула. Також були пошкоджені об’єкти інфраструктури.

    Теги: вибух росія окупанти Суми війна укриття Україна окупація #stoprussia
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    У Сумах пролунали сильні вибухи