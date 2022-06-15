«Рамштайн-3» викликав паніку? Кремль знову просить мирних переговорів

Патрушев: «Переговори Москви та Києва наразі заморожені українською стороною»

Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев заявив, що США та Великобританія винні у припиненні діалогу між Росією та Україною про шляхи завершення російської спеціальної військової операції.

За словами друга Путіна, Росія зацікавлена у якнайшвидшому досягненні політико-дипломатичних домовленостей, які б дозволили припинити «конфлікт».

«Переговори Москви та Києва наразі заморожені українською стороною. Саме деструктивні дії США, Англії та їхніх союзників спричинили припинення російсько-українського діалогу. Водночас Захід хоче чинити тиск на Москву, продовжуючи нарощувати постачання озброєнь на Україну та посилювати санкційний тиск», – зазначив Патрушев.

Він назвав такі дії з боку ЄС контрпродуктивними. На думку Патрушева, зазначені країни штучно затягують конфлікт, призводячи до додаткових людських жертв та руйнувань.

Секретар Радбезу РФ також сказав, що після 2014 року в Україні був «геноцид жителів Донбасу», серед яких понад 800 тис. були громадянами РФ.

«Щоб врятувати цих людей від неминучого «знищення», а також для усунення загроз самої державності Росії та її існуванню, ми превентивно розпочали «спеціальну військову операцію», – зазначив Патрушев і додав, що вона (спецоперація – ред.) проходить строго за планом.

На диво, Патрушев заговорив про «винних» у припиненні переговорного процесу між РФ та Україною саме під час зустрічі міністрів оборони світу у Брюсселі.

Нагадаємо, у Брюсселі 15 червня стартувала зустріч начальників штабів та міністрів оборони з усього світу, де обговорять військову допомогу Україні. На зустрічі присутні очільник Міноборони України Олексій Рєзніков, а також пані посол України в НАТО Наталія Галібаренко.

Нагадаємо, у США розраховують, що під час зустрічі у форматі «Рамштайн» будуть анонсовані нові поставки зброї Україні.

Раніше міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін підтвердив проведення зустрічі Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий «Рамштайн-3») у Брюсселі.