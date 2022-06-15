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    Політика

    Яку зброю Україна вже отримала від США

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    Американська зброя допомагає українським бійцям давати ворогу причухана - Яку зброю Україна вже отримала від США
    Американська зброя допомагає українським бійцям давати ворогу причухана
    фото з відкритих джерел

    З початку війни Україна отримала безпекової допомоги на $4,6 млрд

    З початку путінської війни проти України, Президент Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки Україні. Посольство Сполучених Штатів розповіло, яку зброю Вашингтон уже відправив в Україну.

    «Кожен пакет допомоги містить те, що потрібно українцям для захисту своєї країни», – йдеться у повідомленні.

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    Яку зброю Україна вже отримала від США
    Яку зброю Україна вже отримала від США
    Яку зброю Україна вже отримала від США
    Яку зброю Україна вже отримала від США

    Нагадаємо, у Брюсселі 15 червня стартувала зустріч начальників штабів та міністрів оборони з усього світу, де обговорять військову допомогу Україні. На зустрічі присутні очільник Міноборони України Олексій Рєзніков, а також пані посол України в НАТО Наталія Галібаренко.

    Нагадаємо, у США розраховують, що під час зустрічі у форматі «Рамштайн» будуть анонсовані нові поставки зброї Україні.

    Раніше міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін підтвердив проведення зустрічі Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий «Рамштайн-3») у Брюсселі.

    Теги: росія окупанти США НАТО Міноборони війна Україна Вашингтон окупація #stoprussia
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    Яку зброю Україна вже отримала від США