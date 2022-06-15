Яку зброю Україна вже отримала від США

З початку війни Україна отримала безпекової допомоги на $4,6 млрд

З початку путінської війни проти України, Президент Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки Україні. Посольство Сполучених Штатів розповіло, яку зброю Вашингтон уже відправив в Україну.

«Кожен пакет допомоги містить те, що потрібно українцям для захисту своєї країни», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Брюсселі 15 червня стартувала зустріч начальників штабів та міністрів оборони з усього світу, де обговорять військову допомогу Україні. На зустрічі присутні очільник Міноборони України Олексій Рєзніков, а також пані посол України в НАТО Наталія Галібаренко.

Нагадаємо, у США розраховують, що під час зустрічі у форматі «Рамштайн» будуть анонсовані нові поставки зброї Україні.

Раніше міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін підтвердив проведення зустрічі Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий «Рамштайн-3») у Брюсселі.