Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ відмовити Україні у вступі до Альянсу

Столтенберг розказав, що думка РФ у цьому питанні нікого не цікавить

«Відносини НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників НАТО і Україна – ніхто інший»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував вимогу Російської Федерації щодо запобігання вступу України до Альянсу. Про це повідомляє телеканал NDTV.

«Відносини НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників НАТО і Україна – ніхто інший», – підкреслив Столтенберг у п'ятницю, 10 грудня, під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

За його словами, Росія «намагається відновити систему», в якій великі держави мали сфери впливу та могли «контролювати чи вирішувати, що можуть робити інші країни».

«Ми не можемо погодитися з цим», – наголосив очільник Північноатлантичного альянсу.

Столтенберг наполягає на тому, що хоча західні лідери відкриті для переговорів, вони «не підуть на компроміс щодо прав кожної нації в Європі обирати свій власний шлях».

«Це закріплено у багатьох документах та угодах, які також підписала Росія», – резюмував очільник НАТО, нагадавши про угоди щодо європейської безпеки, укладені ще з часів Холодної війни.

«Було чітко заявлено, що будь-яка суверенна незалежна держава, звичайно, має право обирати свій власний шлях, зокрема те, в яких механізмах безпеки він хоче брати участь», – продовжив він.

Шольц, зі свого боку, наголосив, що «союзники по НАТО згодні з тим, що будь-яка подальша агресія проти України буде дорогою і матиме серйозні політичні та економічні наслідки для Росії».

Раніше у Міністерстві закордонних справ РФ закликали НАТО офіційно відмовитися від декларації 2008 щодо прагнення України та Грузії до Альянсу.

Нагадаємо, Генсек НАТО оцінив можливість вторгнення РФ в Україну.

Також Росія пропонує НАТО підписати документ про взаємні гарантії безпеки.



