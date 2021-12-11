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    Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ відмовити Україні у вступі до Альянсу

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    Столтенберг розказав, що думка РФ у цьому питанні нікого не цікавить - Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ відмовити Україні у вступі до Альянсу
    Столтенберг розказав, що думка РФ у цьому питанні нікого не цікавить
    фото з відкритих джерел

    «Відносини НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників НАТО і Україна – ніхто інший»

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував вимогу Російської Федерації щодо запобігання вступу України до Альянсу. Про це повідомляє телеканал NDTV.

    «Відносини НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників НАТО і Україна – ніхто інший», – підкреслив Столтенберг у п'ятницю, 10 грудня, під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

    За його словами, Росія «намагається відновити систему», в якій великі держави мали сфери впливу та могли «контролювати чи вирішувати, що можуть робити інші країни».

    «Ми не можемо погодитися з цим», – наголосив очільник Північноатлантичного альянсу.

    Столтенберг наполягає на тому, що хоча західні лідери відкриті для переговорів, вони «не підуть на компроміс щодо прав кожної нації в Європі обирати свій власний шлях».

    «Це закріплено у багатьох документах та угодах, які також підписала Росія», – резюмував очільник НАТО, нагадавши про угоди щодо європейської безпеки, укладені ще з часів Холодної війни.

    «Було чітко заявлено, що будь-яка суверенна незалежна держава, звичайно, має право обирати свій власний шлях, зокрема те, в яких механізмах безпеки він хоче брати участь», – продовжив він.

    Шольц, зі свого боку, наголосив, що «союзники по НАТО згодні з тим, що будь-яка подальша агресія проти України буде дорогою і матиме серйозні політичні та економічні наслідки для Росії».

    Раніше у Міністерстві закордонних справ РФ закликали НАТО офіційно відмовитися від декларації 2008 щодо прагнення України та Грузії до Альянсу.

    Нагадаємо, Генсек НАТО оцінив можливість вторгнення РФ в Україну.

    Також Росія пропонує НАТО підписати документ про взаємні гарантії безпеки.

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    Теги: Росія НАТО агресія держава Україна Єнс Столтенберг
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    Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ відмовити Україні у вступі до Альянсу