Росія пропонує НАТО підписати документ про взаємні гарантії безпеки

МЗС РФ запропонує Північноатлантичному Альянсу розробити комплексну пропозицію щодо правових гарантій безпеки

Росія розробить і запропонує Північноатлантичному альянсу комплексну пропозицію щодо правових гарантій безпеки, які могли б задовольнити її. Про це йдеться у заяві на сайті МЗС РФ.

Як зазначається у документі, пропозиція пов'язана з «порушеннями політичних зобов'язань, на які йдуть країни Заходу». Зокрема, зовнішньополітичне відомство країни-агресорки вирішило нагадати країнам-членам Альянсу про зобов'язання щодо неподільності безпеки в Євроатлантиці, які задекларовані у Гельсінському Заключному акті, а потім підтверджено і посилено в Паризькій хартії для нової Європи 1990 р.

«Безпека кожного нерозривно пов'язана з безпекою всіх інших», – раптом згадали російські дипломати одну з тез із вищезгаданого документа.

Також зовнішньополітичне відомство країни, що анексувала український Крим та продовжує війну на Донбасі, звинуватили НАТО в агресивній політиці щодо РФ та її найближчих союзників.

Через це Москва пропонує зафіксувати зобов'язання гарантувати безпеку на папері у правовому полі. Як зазначають у МЗС, посилаючись на слова президента Росії Володимира Путіна, зробити це слід «у конкретний проміжок часу та на основі принципу рівної та неподільної безпеки».

Нагадаємо, Росія побачила у вступі України до НАТО «ризик масштабного конфлікту в Європі».

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