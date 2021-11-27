  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Генсек НАТО оцінив можливість вторгнення РФ в Україну

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    НАТО відкрите до діалогу з Путіним, однак зберігає пильність - Генсек НАТО оцінив можливість вторгнення РФ в Україну
    НАТО відкрите до діалогу з Путіним, однак зберігає пильність
    Фото з відкритих джерел

    Столтенберг про напад Росії: «Не можемо вважати, що це блеф»

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що загрозу вторгнення Росії в Україну не можна вважати блефом. При цьому він підкреслив, що будь-які подальші агресивні дії Росії матимуть серйозні наслідки. Про це повідомляє Welt am Sonntag.

    «Ми бачимо, що вже вдруге цього року Росія накопичує тисячі військ на українському кордоні. Це військова техніка, така як танки, артилерія і безпілотники, а також наземні війська. Я не можу міркувати про наміри Росії. Але ми бачили, що Росія і раніше застосовувала силу проти своїх сусідів. Тому ми не можемо вважати, що це просто блеф», – заявив Столтенберг.

    За його словами, військовий альянс зберігає пильність і уважно стежить за ситуацією.

    «Ми будемо продовжувати підтримувати Україну політично і практично, щоб країна могла захистити себе від агресії», – заявив він.

    Столтенберг сказав, що союзники ясно дали зрозуміти, що будь-які подальші агресивні дії матимуть серйозні наслідки.

    «Я закликаю Росію до зниження напруженості і деескалації. В той самий час ми як і раніше відкриті для діалогу з Росією. Коли напруженість висока, діалог стає ще більш важливим», – підкреслив генсек НАТО.

    Нагадаємо, напередодні генсек НАТО пригрозив Росії наслідками у разі вторгнення в Україну.

    Раніше генсек НАТО звернувся до Росії через нарощування військ біля кордону України.

    Також адміністрація президента США Джо Байдена розглядає декілька варіантів дій у випадку нападу РФ на Україну.

    Читайте також:
    Теги: Росія НАТО напад військова техніка Єнс Столтенберг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Генсек НАТО оцінив можливість вторгнення РФ в Україну