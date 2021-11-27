Генсек НАТО оцінив можливість вторгнення РФ в Україну

НАТО відкрите до діалогу з Путіним, однак зберігає пильність

Столтенберг про напад Росії: «Не можемо вважати, що це блеф»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що загрозу вторгнення Росії в Україну не можна вважати блефом. При цьому він підкреслив, що будь-які подальші агресивні дії Росії матимуть серйозні наслідки. Про це повідомляє Welt am Sonntag.

«Ми бачимо, що вже вдруге цього року Росія накопичує тисячі військ на українському кордоні. Це військова техніка, така як танки, артилерія і безпілотники, а також наземні війська. Я не можу міркувати про наміри Росії. Але ми бачили, що Росія і раніше застосовувала силу проти своїх сусідів. Тому ми не можемо вважати, що це просто блеф», – заявив Столтенберг.

За його словами, військовий альянс зберігає пильність і уважно стежить за ситуацією.

«Ми будемо продовжувати підтримувати Україну політично і практично, щоб країна могла захистити себе від агресії», – заявив він.

Столтенберг сказав, що союзники ясно дали зрозуміти, що будь-які подальші агресивні дії матимуть серйозні наслідки.

«Я закликаю Росію до зниження напруженості і деескалації. В той самий час ми як і раніше відкриті для діалогу з Росією. Коли напруженість висока, діалог стає ще більш важливим», – підкреслив генсек НАТО.

Нагадаємо, напередодні генсек НАТО пригрозив Росії наслідками у разі вторгнення в Україну.

Раніше генсек НАТО звернувся до Росії через нарощування військ біля кордону України.

Також адміністрація президента США Джо Байдена розглядає декілька варіантів дій у випадку нападу РФ на Україну.

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