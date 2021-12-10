Біля кордону України зростає кількість російських військ – Пентагон

США все ще спостерігають нарощування військових РФ

Після розмови Байдена та Зеленського ситуація на кордоні не змінилася

Ситуація біля кордонів України не змінюється після онлайн-саміту президентів США та Росії.

Сполучені Штати Америки й надалі спостерігають скупчення військовослужбовців Російської Федерації. Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

За словами Кірбі, Пентагон протягом останніх двох тижнів відзначає збільшення військових Росії біля кордону з Україною.

«Там усе ще значна кількість військ РФ, у західній частині цієї країни вздовж кордону з Україною. Ми продовжуємо бачити їхнє збільшення останні дні та тижні», – заявив прессекретар Пентагону.

Нагадаємо, сьогодні президент України заявив, що Росія запевнила США і весь світ, що не продовжуватиме ескалацію щодо України.

Також глава МЗС України назвав єдину ефективну стратегію стримування Росії.

За даними The Washington Post, наразі біля кордонів України зосереджено численні російські війська та військова техніка, які були перекинуті в ці райони з інших регіонів країни. Експертам із США вдалося відстежити переміщення Російських військових завдяки супутниковим знімкам.

Крім того, американська газета оприлюднила карту вторгнення в Україну.

Раніше інформацію про плани Путіна щодо повномасштабного наступу на Україну та напрямки можливих атак оприлюднило також німецьке видання BILD з посиланням на власні джерела серед високопосадовців.

Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.

У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України.

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