Зеленський відповів Путіну щодо членства в НАТО

Глава держави заявив, що питання про членство України вирішуватимуть 30 країн-членів Альянсу

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що рух до членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), це вибір українського народу, і не Росії вирішувати, чи буде Україна членом Альянсу. Про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі «1+1».

Зокрема, президента запитали, чи змінить Україна мету вступу до НАТО і чи не стане ця мета ціною компромісу між США і РФ.

«Ми точно це не обговорювали. Чи може це бути ціною? Мені здається, президент Байден це сказав навіть не тільки мені, а публічно, що НАТО і членство в Альянсі – це вибір не Сполучених Штатів Америки, і вибір не Росії... Це вибір суспільства України! Вибір громадян України», – наголосив Зеленський.

«На жаль, він (Байден) не додав, що вирішують не громадяни України, а саме ті країни (30 країн-членів НАТО – ред.)», – зазначив Зеленський.

Президент України погодився, що питання наближення України до членства в НАТО дратує президента РФ Володимира Путіна.

«Я думаю, що у цій ситуації важливо, що думає народ України», – наголосив Зеленський.

Він переконаний, що НАТО для України наразі і є найміцнішим Альянсом.

«Я вважаю, що він міцніший для нас навіть, ніж будь-який військовий блок тощо», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, Путін заявив Байдену, що Україна не має стати членом НАТО.

Також Росія пропонує НАТО підписати документ про взаємні гарантії безпеки.

Як відомо, Росія побачила у вступі України до НАТО «ризик масштабного конфлікту в Європі».

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