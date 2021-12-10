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    Зеленський відповів Путіну щодо членства в НАТО

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    Президент прокоментував позицію РФ щодо вступу України в НАТО - Зеленський відповів Путіну щодо членства в НАТО
    Президент прокоментував позицію РФ щодо вступу України в НАТО
    фото з відкритих джерел

    Глава держави заявив, що питання про членство України вирішуватимуть 30 країн-членів Альянсу

    Президент України Володимир Зеленський наголошує, що рух до членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), це вибір українського народу, і не Росії вирішувати, чи буде Україна членом Альянсу. Про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі «1+1».

    Зокрема, президента запитали, чи змінить Україна мету вступу до НАТО і чи не стане ця мета ціною компромісу між США і РФ.

    «Ми точно це не обговорювали. Чи може це бути ціною? Мені здається, президент Байден це сказав навіть не тільки мені, а публічно, що НАТО і членство в Альянсі – це вибір не Сполучених Штатів Америки, і вибір не Росії... Це вибір суспільства України! Вибір громадян України», – наголосив Зеленський.

    «На жаль, він (Байден) не додав, що вирішують не громадяни України, а саме ті країни (30 країн-членів НАТО – ред.)», – зазначив Зеленський.

    Президент України погодився, що питання наближення України до членства в НАТО дратує президента РФ Володимира Путіна.

    «Я думаю, що у цій ситуації важливо, що думає народ України», – наголосив Зеленський.

    Він переконаний, що НАТО для України наразі і є найміцнішим Альянсом.

    «Я вважаю, що він міцніший для нас навіть, ніж будь-який військовий блок тощо», – заявив Зеленський.

    Нагадаємо, Путін заявив Байдену, що Україна не має стати членом НАТО.

    Також Росія пропонує НАТО підписати документ про взаємні гарантії безпеки.

    Як відомо, Росія побачила у вступі України до НАТО «ризик масштабного конфлікту в Європі».

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    Теги: США НАТО Володимир Зеленський Україна президент
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    Зеленський відповів Путіну щодо членства в НАТО