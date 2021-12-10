Зеленський відповів Путіну щодо членства в НАТО
Глава держави заявив, що питання про членство України вирішуватимуть 30 країн-членів Альянсу
Президент України Володимир Зеленський наголошує, що рух до членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), це вибір українського народу, і не Росії вирішувати, чи буде Україна членом Альянсу. Про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі «1+1».
Зокрема, президента запитали, чи змінить Україна мету вступу до НАТО і чи не стане ця мета ціною компромісу між США і РФ.
«Ми точно це не обговорювали. Чи може це бути ціною? Мені здається, президент Байден це сказав навіть не тільки мені, а публічно, що НАТО і членство в Альянсі – це вибір не Сполучених Штатів Америки, і вибір не Росії... Це вибір суспільства України! Вибір громадян України», – наголосив Зеленський.
«На жаль, він (Байден) не додав, що вирішують не громадяни України, а саме ті країни (30 країн-членів НАТО – ред.)», – зазначив Зеленський.
Президент України погодився, що питання наближення України до членства в НАТО дратує президента РФ Володимира Путіна.
«Я думаю, що у цій ситуації важливо, що думає народ України», – наголосив Зеленський.
Він переконаний, що НАТО для України наразі і є найміцнішим Альянсом.
«Я вважаю, що він міцніший для нас навіть, ніж будь-який військовий блок тощо», – заявив Зеленський.
Нагадаємо, Путін заявив Байдену, що Україна не має стати членом НАТО.
Також Росія пропонує НАТО підписати документ про взаємні гарантії безпеки.
Як відомо, Росія побачила у вступі України до НАТО «ризик масштабного конфлікту в Європі».