Генсек НАТО виступив проти тиску на Україну щодо вступу в Альянс

Єнса Столтенберг наголосив, що рішучість Альянсу надавати підтримку Києву обумовлена великим скупченням сил на російській території вздовж кордону з Україною

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив проти пропозиції Росії про відмову Альянсу від розширення і надання військової допомоги Україні, яка містить запропонований Москвою договір про гарантії безпеки. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche, опублікованому в неділю.

«Ми ніколи не підемо на поступки в питаннях безпеки своїх союзників або права кожного народу, включаючи Україну, вирішувати свою долю, – підкреслив він. – Україна є суверенною державою і, відповідно, має право захищати себе, як це дозволено Статутом ООН».

«Вона має право попросити допомоги для цього, і я не бачу, як це загрожує Росії, яка є агресором у цьому конфлікті», – стверджував Столтенберг.

Він пояснив, що рішучість Альянсу надавати підтримку Києву обумовлена великим скупченням сил на російській території вздовж кордону з Україною. Повторюючи тези західних лідерів, Столтенберг, нагадав, що в разі агресії Москву чекають «економічні та політичні санкції», а «у військовому вираженні це може означати нову фазу посилення НАТО» в найближчих до Росії країнах «від Румунії до Прибалтики».

Нагадаємо, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО.

Документ під назвою «Угода про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів Північноатлантичного договору» складається з дев’яти статей, які направлено у Вашингтон та штаб-квартиру НАТО.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що «виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав».

Зазначимо, 16 грудня Північноатлантична рада оприлюднила заяву, в якій попереджає Росію про наслідки у разі агресії проти України і покладає на неї відповідальність за нинішню напругу, а також наголошує, що РФ не має права втручатися в питання членства України в Альянсі.

Також 16 грудня генсек НАТО після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Альянс не бачить ознак сповільнення нарощування Росією військових сил поблизу кордонів України.

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