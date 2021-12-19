Ми знаємо, що відбувається на відстані до 400 км до нашого кордону – Данілов
Україна бачить територію Росії на глибину до 400 км
Радбез України не бачить небезпеки на кордоні
Україна бачить територію Росії на глибину до 400 км. Радбез стежить за ситуацією на кордоні. Про це в інтерв'ю «Апостроф ТВ» розповів секретар Радбезу Олексій Данілов.
За його словами, сьогодні РНБО не бачить небезпеки на кордоні, проте не виключає, що вона може з'явитися в будь-який момент.
«Ми чітко розуміємо, що знаходиться на відстані до 400 км до нашого кордону. Ми розуміємо, що це за угруповання, знаємо їх чисельність, оснащення. У нас все це під контролем. Інформацію від відповідних відомств отримуємо щодня», – заявив він.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов допускає компроміс з Російською Федерацією, але не за рахунок інтересів України.