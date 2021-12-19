Ми знаємо, що відбувається на відстані до 400 км до нашого кордону – Данілов

Радбез України не бачить небезпеки на кордоні

Україна бачить територію Росії на глибину до 400 км. Радбез стежить за ситуацією на кордоні. Про це в інтерв'ю «Апостроф ТВ» розповів секретар Радбезу Олексій Данілов.

За його словами, сьогодні РНБО не бачить небезпеки на кордоні, проте не виключає, що вона може з'явитися в будь-який момент.

«Ми чітко розуміємо, що знаходиться на відстані до 400 км до нашого кордону. Ми розуміємо, що це за угруповання, знаємо їх чисельність, оснащення. У нас все це під контролем. Інформацію від відповідних відомств отримуємо щодня», – заявив він.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов допускає компроміс з Російською Федерацією, але не за рахунок інтересів України.

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