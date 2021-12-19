  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Ми знаємо, що відбувається на відстані до 400 км до нашого кордону – Данілов

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Україна бачить територію Росії на глибину до 400 км - Ми знаємо, що відбувається на відстані до 400 км до нашого кордону – Данілов

    Україна бачить територію Росії на глибину до 400 км

    фото з відкритих джерел

    Радбез України не бачить небезпеки на кордоні

    Україна бачить територію Росії на глибину до 400 км. Радбез стежить за ситуацією на кордоні. Про це в інтерв'ю «Апостроф ТВ» розповів секретар Радбезу Олексій Данілов.

    За його словами, сьогодні РНБО не бачить небезпеки на кордоні, проте не виключає, що вона може з'явитися в будь-який момент.

    «Ми чітко розуміємо, що знаходиться на відстані до 400 км до нашого кордону. Ми розуміємо, що це за угруповання, знаємо їх чисельність, оснащення. У нас все це під контролем. Інформацію від відповідних відомств отримуємо щодня», – заявив він.

    Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов допускає компроміс з Російською Федерацією, але не за рахунок інтересів України.

    Читайте також:
    Теги: ЄС НАТО РНБО Україна Олексій Данілов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ми знаємо, що відбувається на відстані до 400 км до нашого кордону – Данілов