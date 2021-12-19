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    Путін – професійний торгаш, який завжди завищує ціну

    • Мирослав Гай

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    Путін хоче Україну - Путін – професійний торгаш, який завжди завищує ціну
    Путін хоче Україну

    Війна? Ну ок, вона і так іде

    Путін – професійний торгаш.

    Він висловив НАТО неприйнятні та принизливі вимоги.

    Глобальні та заздалегідь неможливі для виконання.

    Це як ціна на базарі у тисячу разів завищена, оголошена через губу, в образливій формі. Мовляв, якщо хочеш – торгуйся.

    Він розраховує, що наляканий «Західний лох» почне торгуватись і тоді, можна буде спустити завищену ціну на 90% і залишитись у 100% прибутку.

    Путін хоче Україну.

    І як торгаш на стихійному ринку він висловив такі вимоги, які можна знижувати.

    Але з урахуванням, що Путін вор і убивця, то треба просто вмазати йому по обличчю за такі вимоги і заявити про свої. Ввести санкції і повідомити, що у нього є два місяці на вивід військ з Криму та Донбасу.

    Війна? Ну ок, вона і так іде. Якщо піти на поступки гопніку, то це тільки збільшить його апетити.

    Війна буде тим більшою, чим на більші поступки підуть для РФ. Якщо на поступки не підуть, то буде відносний мир. Якщо надавлять і наблизать бази НАТО до кордонів РФ, то буде звільнення окупованих територій.

    Роби навпаки, ніж вимагає торгаш.

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    Джерело: блог Мирослава Гая

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: НАТО санкції війна Путін
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    Путін – професійний торгаш, який завжди завищує ціну