Генсек НАТО після розмови із Зеленським вказав, що робити із Росією

Столтенберг зазначив, що Росію хочуть запросити на нараду з представниками країн-членів Альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про необхідність діалогу Росії та Альянсу. Про це він сказав на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу після очної зустрічі.

Столтенберг зазначив, що Росію хочуть запросити на нараду з представниками країн-членів Альянсу.

«Хочемо запросити Москву на нараду НАТО-Росія. Діалог потрібний», – заявив він.

До слова, Зеленський вважає, що Євросоюз має відповісти санкціями на загрозу безпеці на Донбасі.

Також Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату перемовин з Росією.

Нагадаємо, 15 грудня у Брюсселі пройшла зустріч трьох «нормандських» лідерів – Зеленського, Шольца і Макрона. Лідери обговорювали врегулювання конфлікту на Донбасі.

Напередодні також Зеленський попросив Азербайджан допомогти у звільненні бранців Кремля.