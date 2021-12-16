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    Генсек НАТО після розмови із Зеленським вказав, що робити із Росією

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    Єнс Столтенберг: хочемо запросити Москву на нараду НАТО-Росія. Діалог потрібний - Генсек НАТО після розмови із Зеленським вказав, що робити із Росією
    Єнс Столтенберг: хочемо запросити Москву на нараду НАТО-Росія. Діалог потрібний
    скріншот з відео

    Столтенберг зазначив, що Росію хочуть запросити на нараду з представниками країн-членів Альянсу

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про необхідність діалогу Росії та Альянсу. Про це він сказав на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу після очної зустрічі.

    Столтенберг зазначив, що Росію хочуть запросити на нараду з представниками країн-членів Альянсу.

    «Хочемо запросити Москву на нараду НАТО-Росія. Діалог потрібний», – заявив він.

    До слова, Зеленський вважає, що Євросоюз має відповісти санкціями на загрозу безпеці на Донбасі.

    Також Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату перемовин з Росією.

    Нагадаємо, 15 грудня у Брюсселі пройшла зустріч трьох «нормандських» лідерів – Зеленського, Шольца і Макрона. Лідери обговорювали врегулювання конфлікту на Донбасі.

    Напередодні також Зеленський попросив Азербайджан допомогти у звільненні бранців Кремля.

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    Теги: Росія НАТО політика Володимир Зеленський Україна Єнс Столтенберг
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    Генсек НАТО після розмови із Зеленським вказав, що робити із Росією