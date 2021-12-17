Список вимог Росії до США та Альянсу: Україна без НАТО та іноземних військових

Росія в проєктах угод із НАТО та США вимагає зобов’язань не приймати Україну до Альянсу

Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО. Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

Документ під назвою «Угода про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів Північноатлантичного договору» складається з дев’яти статей, які направлено у Вашингтон та штаб-квартиру НАТО.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що «виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав».

«Учасники, які є державами-членами Організації Північноатлантичного договору, приймають зобов'язання, що виключають подальше розширення НАТО, в тому числі приєднання України, а також інших держав», – наголошується в шостій статті угоди.

Крім того, Росія пропонує відмовитись «від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії».

Також пропонується відмовитись від проведення військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.

Договір також передбачає, що учасники унеможливлюють розгортання ракет середньої та меншої дальності наземного базування в районах, з яких вони здатні вражати цілі на території інших учасників.

В одному з пунктів вказується, що «учасники підтверджують, що не розглядають один одного як противників», а для вирішення питань та врегулювання проблемних ситуацій застосовують механізми термінових консультацій на дво- та багатосторонній основі, включаючи Раду Росія-НАТО.

Крім цього, Москва пропонує Вашингтону:

не використовувати інші країни для підготовки нападу один на одного;

не проводити військових навчань з відпрацюванням сценаріїв застосування ядерної зброї;

не готувати військових неядерних країн застосовувати ядерну зброю;

не розгортати ядерну зброю за кордоном і повернути вже розгорнуту.

Зазначимо, 16 грудня Північноатлантична рада оприлюднила заяву, в якій попереджає Росію про наслідки у разі агресії проти України і покладає на неї відповідальність за нинішню напругу, а також наголошує, що РФ не має права втручатися в питання членства України в Альянсі.

Також 16 грудня генсек НАТО після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Альянс не бачить ознак сповільнення нарощування Росією військових сил поблизу кордонів України.

Нагадаємо, президент РФ Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення в України озброєння, яке нібито загрожує Росії.

До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.