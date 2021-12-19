Німеччина заговорила про персональні санкції проти Путіна

Міністерка оборони Крістіне Ламбрехт закликала посилити санкції проти Володимира Путіна та його оточення

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт на тлі військового конфлікту між Росією та Україною закликала посилити санкції проти президента Росії Володимира Путіна та його оточення. Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Відповідальні за агресію повинні випробувати на собі її наслідки, наприклад, втративши можливість їздити на шопінг на Єлисейські поля в Парижі», – заявила вона.

Водночас Ламбрехт стримано оцінила перспективи відправлення військовослужбовців НАТО безпосередньо в Україну.

«Нам слід спочатку вичерпати всі можливості дипломатії та економічних санкцій. Всі подальші кроки теж необхідно обговорити в тісній співпраці з нашими союзниками», – заявила вона, зазначивши, що «дуже добре розуміє страхи українців».

Нагадаємо, новий канцлер Німеччини пригрозив Путіну проблемами з «Північним потоком–2».

Також нова глава МЗС Німеччини у першій промові згадала про Україну .

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