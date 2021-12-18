Росія визначилася, з ким хоче говорити про невступ України до НАТО

Росія готова обговорювати невступ України до НАТО лише зі США

У Москві сподіваються, що США готові відмовитися від «власних шаблонів»

Російська влада хоче виключно двосторонніх перемовин зі США щодо «гарантій безпеки» невступу України та інших держав пострадянського простору в НАТО. Про це в коментарі Тасс повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

У Москві вважають, що інші формати нібито не матимуть сенсу.

«Ми пропонуємо переговори на двосторонній основі зі США. Якщо залучати до них й інші країни, ми просто втопимо це все у дебатах і словоблудстві», – сказав заступник Лаврова.

Такої ситуації, як у відносинах зі США, ніколи не було, підкреслив Рябков.

«Сподіваюся, що американці не недооцінюють те, наскільки все змінилося, – і не в найкращий бік. І поки, на жаль, немає ознак, що вони готові відмовитися від власних шаблонів», – заявив він.

Нагадаємо, член Ради Федерації Росії Олексій Пушков заявив, що розширення військової співпраці НАТО та України є підготовкою до війни з Росією.

До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.

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