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    Росія визначилася, з ким хоче говорити про невступ України до НАТО

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    Росія готова обговорювати невступ України до НАТО лише зі США - Росія визначилася, з ким хоче говорити про невступ України до НАТО

    Росія готова обговорювати невступ України до НАТО лише зі США

    Фото з відкритих джерел

    У Москві сподіваються, що США готові відмовитися від «власних шаблонів»

    Російська влада хоче виключно двосторонніх перемовин зі США щодо «гарантій безпеки» невступу України та інших держав пострадянського простору в НАТО. Про це в коментарі Тасс повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

    У Москві вважають, що інші формати нібито не матимуть сенсу.

    «Ми пропонуємо переговори на двосторонній основі зі США. Якщо залучати до них й інші країни, ми просто втопимо це все у дебатах і словоблудстві», – сказав заступник Лаврова.

    Такої ситуації, як у відносинах зі США, ніколи не було, підкреслив Рябков.

    «Сподіваюся, що американці не недооцінюють те, наскільки все змінилося, – і не в найкращий бік. І поки, на жаль, немає ознак, що вони готові відмовитися від власних шаблонів», – заявив він.

    Нагадаємо, член Ради Федерації Росії Олексій Пушков заявив, що розширення військової співпраці НАТО та України є підготовкою до війни з Росією.

    До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

    У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.

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    Теги: МЗС Росія США НАТО Лев Гудков
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    Росія визначилася, з ким хоче говорити про невступ України до НАТО