Росія визначилася, з ким хоче говорити про невступ України до НАТО
Росія готова обговорювати невступ України до НАТО лише зі США
У Москві сподіваються, що США готові відмовитися від «власних шаблонів»
Російська влада хоче виключно двосторонніх перемовин зі США щодо «гарантій безпеки» невступу України та інших держав пострадянського простору в НАТО. Про це в коментарі Тасс повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.
У Москві вважають, що інші формати нібито не матимуть сенсу.
«Ми пропонуємо переговори на двосторонній основі зі США. Якщо залучати до них й інші країни, ми просто втопимо це все у дебатах і словоблудстві», – сказав заступник Лаврова.
Такої ситуації, як у відносинах зі США, ніколи не було, підкреслив Рябков.
«Сподіваюся, що американці не недооцінюють те, наскільки все змінилося, – і не в найкращий бік. І поки, на жаль, немає ознак, що вони готові відмовитися від власних шаблонів», – заявив він.
Нагадаємо, член Ради Федерації Росії Олексій Пушков заявив, що розширення військової співпраці НАТО та України є підготовкою до війни з Росією.
До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.
У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.