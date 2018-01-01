Порошенко запросив зятя Трампа відвідати Україну

Петро Порошенко зустрівся з Джаредом Кушнером на форумі у Давосі

Президент України Петро Порошенко запросив до України старшого радника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. Про це повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко у Twitter. «Зустріч зі старшим радником президента США Джаредом Кушнером. Петро Порошенко запросив його відвідати Україну», - написав Цеголко. Як



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Джаред Кушнер та Петро Порошенко

Петро Порошенко зустрівся з Джаредом Кушнером на форумі у Давосі

Президент України Петро Порошенко запросив до України старшого радника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Про це повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко у Twitter.

«Зустріч зі старшим радником президента США Джаредом Кушнером. Петро Порошенко запросив його відвідати Україну», - написав Цеголко.

Як відомо, наразі Порошенко перебуває у Давосі на Всесвітьому економічному форумі. Саме там він зустрівся з Кушнером, є також є зятем Дональда Трампа.

Нагадаємо, у середу ввечері у Давосі пройшли переговори Порошенка з директором МВФ.

Крістін Лагард заявила, що МВФ чекає від України призначення незалежного глави Нацбанку. Порошенко також зазначив, що для України дуже важливо продовжувати співпрацю з МВФ у 2018 році.

Раніше Порошенко у Давосі провів зустріч з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. У рамках зустрічі сторони обговорили питання двосторонньої співпраці. Крім того, Порошенко вкотре запросив Нетаньягу здійснити офіційний візит до України.