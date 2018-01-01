Порошенко запросив зятя Трампа відвідати Україну
- Вчора, 23:56
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Петро Порошенко зустрівся з Джаредом Кушнером на форумі у Давосі
Президент України Петро Порошенко запросив до України старшого радника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.
Про це повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко у Twitter.
«Зустріч зі старшим радником президента США Джаредом Кушнером. Петро Порошенко запросив його відвідати Україну», - написав Цеголко.
Як відомо, наразі Порошенко перебуває у Давосі на Всесвітьому економічному форумі. Саме там він зустрівся з Кушнером, є також є зятем Дональда Трампа.
Нагадаємо, у середу ввечері у Давосі пройшли переговори Порошенка з директором МВФ.
Крістін Лагард заявила, що МВФ чекає від України призначення незалежного глави Нацбанку. Порошенко також зазначив, що для України дуже важливо продовжувати співпрацю з МВФ у 2018 році.
Раніше Порошенко у Давосі провів зустріч з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. У рамках зустрічі сторони обговорили питання двосторонньої співпраці. Крім того, Порошенко вкотре запросив Нетаньягу здійснити офіційний візит до України.