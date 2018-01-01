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    Порошенко після зустрічі з Лагард: важливо продовжувати співпрацю з МВФ у 2018 році

    Порошенко заявив, що дуже вдячний партнерам з МВФ за «дуже потужний сигнал на підтримку України»
    В рамках участі у 48-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент України Петро Порошенко провів зустріч з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард. Як повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко виступив за продовженні співпраці з МВФ. «Для нас дуже важливо продовжувати співпрацю з МВФ зараз, у 2018
    • Вчора, 22:54
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    Крістін Лагард та Петро Порошенко під час зустрічі у Давосі
    Фото: Святослав Цеголко
    Крістін Лагард та Петро Порошенко під час зустрічі у Давосі

    Порошенко заявив, що дуже вдячний партнерам з МВФ за «дуже потужний сигнал на підтримку України»

    В рамках участі у 48-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент України Петро Порошенко провів зустріч з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.

    Як повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко виступив за продовженні співпраці з МВФ.

    «Для нас дуже важливо продовжувати співпрацю з МВФ зараз, у 2018 році. Оскільки це не лише довіра міжнародних фінансових організацій, пов’язаних з макрофінансовою допомогою від ЄС, співпрацею зі Світовим Банком, а й довіра інвесторів», - підкреслив президент за підсумками переговорів з директором-розпорядником МВФ.

    «Я дуже вдячний нашим партнерам з МВФ за дуже потужний сигнал на підтримку України», - зазначив глава держави.

    Порошенко також подякував Лагард за дуже ефективну співпрацю протягом минулого року.

    «Я дуже задоволений останнім півріччям, коли ми запровадили багато реформ. І сьогодні ми домовились продовжити ефективну співпрацю в різних сферах та виконати все, про що ми домовились сьогодні і в минулому. Я дякую за дуже сильну та ефективну співпрацю», - підкреслив Порошенко.

    В свою чергу, Лагард відзначила: «Я дуже задоволена продуктивними переговорами з президентом Порошенком та членами його команди». Вона підкреслила, що це дійсно дало можливість оцінити всі заходи, які вже були вжиті.

    Лагард додала: «Сподіваюсь, що й інші заходи, імплементацію та планування яких ми обговорювали, і над якими ми продовжимо працювати разом, приведуть нас до завершення розгляду, який ще триває».

    «Я особливо ціную майбутнє призначення незалежного та постійного керівника НБУ, оскільки це дуже необхідно»,- підкреслила директор-розпорядник МВФ.

    Нагадаємо, у середу ввечері у Давосі пройшли переговори Порошенка з директором МВФ.

    Раніше прес-секретар МВФ Джеррі Райс повідомив, що голова Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард і президент України Петро Порошенко планують зустрітися у Давосі. 

    За його словами, «вони обговорять прогрес реформ в Україні, зокрема, тих, які прокладуть шлях до завершення перегляду програми».

    Раніше Порошенко у Давосі провів зустріч з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. У рамках зустрічі сторони обговорили питання двосторонньої співпраці. Крім того, Порошенко вкотре запросив Нетаньягу здійснити офіційний візит до України.

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