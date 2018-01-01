Лагард: МВФ чекає від України призначення незалежного глави Нацбанку

За словами Лагард, МВФ сподівається від України на виконання нових умов, про які вона спілкувалась з Порошенком

Міжнародний Валютний Фонд чекає від України неминучого призначення на постійній основі незалежного голови центрального банку в Україні. Про це розповіла директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. «У мене щойно була дуже приємна зустріч з президентом Порошенко та членами його



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Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард

За словами Лагард, МВФ сподівається від України на виконання нових умов, про які вона спілкувалась з Порошенком

Міжнародний Валютний Фонд чекає від України неминучого призначення на постійній основі незалежного голови центрального банку в Україні.

Про це розповіла директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«У мене щойно була дуже приємна зустріч з президентом Порошенко та членами його команди, і це справді дало нам шанс поговорити про всі заходи, що вже вживаються», - зазначила голова фонду.

За її словами, МВФ сподівається від України на виконання нових умов, про які вона спілкувалась з президентом, а також дотриманням старих, для отримання макрофінансової допомоги.

«...Ми говорили про неминуче призначення на постійній основі незалежного голови центрального банку в Україні, що є зараз необхідним», -додала Лагард.

Нагадаємо, у середу ввечері у Давосі пройшли переговори Порошенка з директором МВФ.

Раніше прес-секретар МВФ Джеррі Райс повідомив, що голова Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард і президент України Петро Порошенко планують зустрітися у Давосі.

За його словами, «вони обговорять прогрес реформ в Україні, зокрема, тих, які прокладуть шлях до завершення перегляду програми».

Раніше Порошенко у Давосі провів зустріч з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. У рамках зустрічі сторони обговорили питання двосторонньої співпраці. Крім того, Порошенко вкотре запросив Нетаньягу здійснити офіційний візит до України.

Джерело: УНН