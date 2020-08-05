Скандал на Волині: настоятель церкви Московського патріархату «випадково» привітав Путіна з іменинами



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Селяни цього тижня збираються влаштувати збори біля храму, де обговорюватимуть подію і покликали на неї настоятеля Олексія Шарана

Шанувальник російського президента пізніше заявив нібито все сталося випадково, але селяни, де священник є настоятелем храму, повісили на двері церкви свій замок

Священник із Володимир-Волинського, настоятель храму в селі Галинівка на Волині Олексій Шаран у соцмережі привітав Путіна з іменинами. Про це повідомляє Громадське.

Зазначається, що шанувальник російського президента пізніше заявив нібито все сталося випадково, але селяни Галинівки обурилися діями отця Шарана і повісили на двері храму свій замок.

На привітання Шарана звернув увагу 3 серпня місцевий журналіст Олексій Біянов у Facebook, оприлюднивши відповідний скриншот.

Пізніше інформацію про це поширили й деякі місцеві ЗМІ. Видання «Буг», зокрема, знайшло пости Шарана, де він вітає з Днем перемоги 9 травня і закликає відмовитися від маків — символу Дня пам’яті і примирення, який в Україні відзначають 8 травня.

На сайті Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви Олексія Шарана називають «головою єпархіального відділу по взаємодії з військовими угрупованнями і іншими силовими структурами».

Наступного дня, 4 серпня, сам Шаран у Facebook прокоментував своє привітання Путіна з Днем ангела.

«28 липня я вітав іменинників, як завжди, з днем Ангела. По традиції, набраний текст взяв на розсилку всім, хто носить ім’я Володимир. Оскільки добре не розбираюся в смартфонах та Facebook, то помилково в розсилку попав президент РФ. Друзі побачили, підказали — і я привітання видалив», — написав він.

Він також додав, що не хотів нікого образити цим привітанням і зазначив, що воно «вийшло помилково».

5 серпня селяни з Галинівки повісили свій замок на храм преподобного Сергія Радонезького, настоятелем якого є отець Шаран. Зробили вони це після того, як дізналися про його помилкове привітання Путіна з Днем ангела. Цю інформацію «БУГу» підтвердив Сергій Панасевич — голова Оваднівської громади, на території якої розташована Галинівка.

Крім того, як повідомляє видання, цього тижня перед храмом селяни хочуть влаштувати збори, де обговорюватимуть подію, і покликали на неї Шарана.