Уряд виділи понад п’ять мільйонів гривень на придбання житла для переселенців



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За рахунок коштів субвенції придбають житло у населених пунктах Донецької області: місто Краматорськ – 10 квартир, місто Покровськ – 8 квартир та Запорізької області: місто Приморськ – 1 будинок

Кабмін виділив 5,6 млн грн для придбання 18 квартир і 1 одного будинку

Кабінет міністрів виділив 5,6 мільйона гривень для придбання 18 квартир і 1 одного будинку для тимчасового проживання приблизно 55 внутрішньо переміщених осіб. Про це йшлося на засіданні уряду 5 серпня, повдіомляє «Урядовий портал».

Зазначається, що за рахунок коштів субвенції придбають житло у населених пунктах Донецької області: місто Краматорськ – 10 квартир, місто Покровськ – 8 квартир та Запорізької області: місто Приморськ – 1 будинок.

Загалом у 2020 році за рахунок коштів субвенції планується придбати орієнтовно 66 квартир та 9 будинків для тимчасового проживання приблизно 235 внутрішньо переміщених осіб

«Законом України «Про Державний бюджет на 2020 рік» за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» передбачено видатки бюджету в сумі 20 мільйонів гривень, головним розпорядником яких є Мінреінтеграції», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2019 році уряд виділив 300 млн на житло для переселенців і учасників АТО.