Кулеба обговорив загострення на Донбасі з керівництвом ОБСЄ

Україна запропонувала відкрити додаткові патрульні бази вздовж російського кордону

Ситуація на Донбасі та стягування російських військ до кордону з Україною обговорювалися під час перемовин міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з главою ОБСЄ Анн Лінде посилення агресії з боку Росії. Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Кулеба розповів главі ОБСЄ про те, що останніми тижнями Росія посилила свою пропаганду та поширює дезінформацію про нібито підготовку України до ескалації на Донбасі. Він запевнив, що подібні звинувачення з боку Росії є безпідставними, бо Україна хоче вирішити конфлікт дипломатичним шляхом.

«Ми всі маємо залишатися дуже пильними та непохитними. Чим сильнішими будуть дипломатичні сигнали зараз, тим зрозуміліше буде для Росії, що за будь-який новий виток ескалації їй доведеться сплатити високу ціну», – заявив глава МЗС.

Зі свого боку Лінде висловила незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Крім того, Кулеба закликав ОБСЄ відкрити додаткові передові патрульні бази вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону, щоб «пильно стежити за кожним кроком Росії».

«І якщо є зараз місце, де ця увага потрібна більше, ніж будь-де, то це саме неконтрольована ділянка кордону між Україною та Росією», – наголосив він.

Нагадаємо, на тлі агресивних дій Росії вчора відбулася телефонна розмова Кулеби з главою МЗС Німеччини. У Берліні запевнили, що уважно слідкують за діями Росії поблизу українського кордону.

До слова, посольство США сьгодні засудило обмеження свободи пересування Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі з боку окупаційної російської влади регіону. Це сталося після того, як російські найманці не пустили представників моніторингової місії на непідконтрольну Україні територію Донецької області.

У березні минулого року посольство США вже застерегло представників окупаційної влади від залякування працівників ОБСЄ, а також закликало Росію надати спостерігачам місії необмежений доступ до всієї території України.

31 березня стало відомо, що російсько-окупаційні війська обстріляли безпілотник (БПЛА) патрулів ОБСЄ.