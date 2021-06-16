На Донбасі загинув 24-річний військовий (фото)
Роман Галуха загинув у зоні проведення бойових дій
У зоні бойових дій на Донбасі загинув мешканець Рава-Руської Роман Галуха. Про це повідомляє Рава-Руська міська територіальна громада.
«Сьогодні у зоні проведення бойових дій (ООС) загинув равчанин Галуха Роман Андрійович, 1997 року народження. Висловлюємо щирі співчуття матері, сестрам та близьким у зв’язку з трагедією», – йдеться в повідомленні.
За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі штаб зафіксував шість порушень перемир’я з боку терористів.
У понеділок, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.
Раніше стало відомо, що глава ОБСЄ вдруге з початку року приїде на Донбас.
Нагадаємо, ситуація на Донбасі та стягування російських військ до кордону з Україною обговорювалися у квітні під час перемовин міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з главою ОБСЄ Анн Лінде посилення агресії з боку Росії.