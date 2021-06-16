На Донбасі загинув 24-річний військовий (фото)

За минулу добу зафіксували шість порушень перемир’я з боку терористів

За минулу добу зафіксували шість порушень перемир’я з боку терористів

Роман Галуха загинув у зоні проведення бойових дій

У зоні бойових дій на Донбасі загинув мешканець Рава-Руської Роман Галуха. Про це повідомляє Рава-Руська міська територіальна громада.

«Сьогодні у зоні проведення бойових дій (ООС) загинув равчанин Галуха Роман Андрійович, 1997 року народження. Висловлюємо щирі співчуття матері, сестрам та близьким у зв’язку з трагедією», – йдеться в повідомленні.

Фото: Рава-Руська міська територіальна громада

За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі штаб зафіксував шість порушень перемир’я з боку терористів.

У понеділок, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Раніше стало відомо, що глава ОБСЄ вдруге з початку року приїде на Донбас.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі та стягування російських військ до кордону з Україною обговорювалися у квітні під час перемовин міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з главою ОБСЄ Анн Лінде посилення агресії з боку Росії.

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