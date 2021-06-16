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    На Донбасі загинув 24-річний військовий (фото)

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    За минулу добу зафіксували шість порушень перемир&rsquo;я з боку терористів - На Донбасі загинув 24-річний військовий (фото)
    За минулу добу зафіксували шість порушень перемир’я з боку терористів
    Фото з відкритих джерел

    Роман Галуха загинув у зоні проведення бойових дій

    У зоні бойових дій на Донбасі загинув мешканець Рава-Руської Роман Галуха. Про це повідомляє Рава-Руська міська територіальна громада.

    «Сьогодні у зоні проведення бойових дій (ООС) загинув равчанин Галуха Роман Андрійович, 1997 року народження. Висловлюємо щирі співчуття матері, сестрам та близьким у зв’язку з трагедією», – йдеться в повідомленні.

    Фото: Рава-Руська міська територіальна громада
    Фото: Рава-Руська міська територіальна громада

    За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі штаб зафіксував шість порушень перемир’я з боку терористів.

    У понеділок, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

    Раніше стало відомо, що глава ОБСЄ вдруге з початку року приїде на Донбас.

    Нагадаємо, ситуація на Донбасі та стягування російських військ до кордону з Україною обговорювалися у квітні під час перемовин міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з главою ОБСЄ Анн Лінде посилення агресії з боку Росії.

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    Теги: бойовики на Донбасі Донбас смерть громада
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    На Донбасі загинув 24-річний військовий (фото)