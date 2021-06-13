Глава ОБСЄ вдруге з початку року приїде на Донбас

Дмитро Кулеба і Анн Лінде відвідають зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі

Лінде відвідає Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби

Очільниця Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Анн Лінде вдруге з початку року їде до України. Її візит триватиме 13-15 червня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України.

Зазначається, що Лінде відвідає Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Ключовими темами переговорів стануть ситуація на тимчасово окупованих територіях України, зусилля з політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, свобода судноплавства в Азовському і Чорному морях.

Сторони приділять особливу увагу крокам для розвитку політичного діалогу України та Швеції, збільшенню обсягів торгівлі та інвестицій, зміцненню взаємодії в міжнародних організаціях, активізації співпраці в культурній та гуманітарній сферах.

Лінде і Кулеба відвідають зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі та стягування російських військ до кордону з Україною обговорювалися у квітні під час перемовин міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з главою ОБСЄ Анн Лінде посилення агресії з боку Росії.