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    Глава ОБСЄ вдруге з початку року приїде на Донбас

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    Дмитро Кулеба і Анн Лінде відвідають зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі - Глава ОБСЄ вдруге з початку року приїде на Донбас

    Дмитро Кулеба і Анн Лінде відвідають зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі

    Фото: МЗС

    Лінде відвідає Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби

    Очільниця Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Анн Лінде вдруге з початку року їде до України. Її візит триватиме 13-15 червня.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України.

    Зазначається, що Лінде відвідає Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

    Ключовими темами переговорів стануть ситуація на тимчасово окупованих територіях України, зусилля з політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, свобода судноплавства в Азовському і Чорному морях.

    Сторони приділять особливу увагу крокам для розвитку політичного діалогу України та Швеції, збільшенню обсягів торгівлі та інвестицій, зміцненню взаємодії в міжнародних організаціях, активізації співпраці в культурній та гуманітарній сферах.

    Лінде і Кулеба відвідають зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

    Нагадаємо, ситуація на Донбасі та стягування російських військ до кордону з Україною обговорювалися у квітні під час перемовин міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з главою ОБСЄ Анн Лінде посилення агресії з боку Росії.

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    Теги: МЗС ОБСЄ Донбас політика Україна Операція Об’єднаних сил Дмитро Кулеба
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    Глава ОБСЄ вдруге з початку року приїде на Донбас