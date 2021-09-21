Голова партії «Слуга народу» звинуватив Разумкова в «некомандній роботі»

Олександр Корнієнко заявив, що наразі керівництво фракції спілкується з Дмитром Разумковим за допомогою листі

Корнієнко назвав причиною сформованих відносин між фракцією «слуг» і Разумковим некомандну роботу спікера

Взаємовідносини зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим у фракції «Слуга народу» вважають «складною виробничою ситуацією». Про це у вівторок заявив голова політсили, перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Він назвав причиною сформованих відносин між фракцією і Разумковим некомандну роботу спікера.

«Ми для себе це називаємо, що у нас складна виробнича ситуація... Більшу частину дій, що сталися за останні кілька днів, я б відніс до некомандної (роботи, – ред.) з боку голови Верховної Ради», – сказав Корнієнко, відповідаючи на питання про конфронтацію між «Слугою народу» і спікером парламенту.

Народний депутат також повідомив, що наразі керівництво фракції спілкується з Разумковим за допомогою листів.

Відповідаючи на питання про можливий збір підписів нардепів за відставку Разумкова, Корнієнко сказав: «Всяке може бути». При цьому він підкреслив, що гіпотетично міркувати про це не має наміру і буде визначатися зі своїм рішенням «у непростій життєвій політичній ситуації» тільки в разі, якщо дійде справа до підписних листів про відставку спікера.

Він знову висловився за зустріч фракції з Разумковим для обговорення питань, що накопичилися.

До слова, на Банковій вигадали комедійне прізвисько Разумкову.

Нагадаємо, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.

Напередодні Разумков назвав інформацію про свою можливу відставку «чутками, що розповсюджуються у Верховній Раді».

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що поки серед народних депутатів нема ініціаторів процедури відставки спікера та відповідних підписних листів.

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