На Банковій вигадали комедійне прізвисько Разумкову

Радник Офісу президенту звернувся до спікера: «Не можна бути як гольдонівський Труфальдіно «слугою двох панів»

Відмова голови Верховної Ради Дмитра Разумкова голосувати за ключові ініціативи команди президента та його відверта підтримка олігархів робить спікера опонентом власній команді. В інтерв’ю «Главкому» радник голови Офісу президента Михайло Подоляк порівняв поведінку голови Верховної Ради з комедійним персонажем Труфальдіно.

«Не можна сидіти одразу на двох стільцях, не можна бути як гольдонівський Труфальдіно «слугою двох панів» і удавати, що все норм. Скажу більше: якщо сьогоднішній світоглядний конфлікт між Разумковим і партією і далі буде наростати, напевно, доведеться втрутитися і президенту. Із жорсткими рішеннями», – попередив Подоляк.

Радник голови Офісу президента нагадав, що посада спікера – не виборна, а делегована. «Партія делегувала свого члена на посаду спікера, не більше. Зрозуміло, що до Разумкова немає претензій кримінального плану. Але виявилися фундаментальні розбіжності між партією та Дмитром Олександровичем. Згадайте його неголосування на РНБО за такі речі як санкції стосовно Медведчука та санкції проти телеканалів, які абсолютно точно є продовженням московської інформаційної школи, небажання голосувати за земельну реформу, абсолютно явне небажання йти на голосування за антиолігархічний закон. Все це всупереч партії, яка його й делегувала на посаду спікера», – сказав Подоляк.

Радник голови Офісу президента переконаний, що Разумков дивиться на стратегію розвитку держави інакше, ніж команда з її програмою, з якою вона йшла на вибори.

«Він вважає, що треба все ж зберегти та законсервувати ту систему, яка наразі є. Ми ж вважаємо, що у цієї системи ресурсу вже нема. Є два варіанти. Або ти є ключовим членом команди, бо все-таки є спікером парламенту та дозволяєш робити модераційні процеси щодо фундаментальних президентських ініціатив більш ефективними. Або заявляєш, що олігархи – це добре, а існуюча олігархічна система в державі є цілком оптимальною», – додав головний медійник Банкової.

Нагадаємо, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.

Напередодні Разумков назвав інформацію про свою можливу відставку «чутками, що розповсюджуються у Верховній Раді».

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що поки серед народних депутатів нема ініціаторів процедури відставки спікера та відповідних підписних листів.