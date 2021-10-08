Голова СБУ вважає «справу Медведчука» продовженням боротьби за українську незалежність

На думку посадовця, розслідування справи стало можливим після зміни влади в Україні у 2019 році

Закупівля вугілля для українських ТЕЦ в ОРДЛО, про яку йдеться у так званих «плівках Медведчука» і яка є предметом розслідування СБУ та Офісу генпрокурора щодо можливої державної зради Л\лідера ОПЗЖ, мала на меті поставити Україну у повну енергетичну залежність від РФ. Про це голова Служби безпеки України Іван Баканов розповів в ефіри програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Це була організована група, яка хотіла, щоб Росія отримала «гачок» та тримала Україну в енергетичній залежності», – пояснив Іван Баканов.

Посадовець додав, що розслідування справи Медведчука відбулося, певною мірою, завдяки оперативному везінню, завдяки якому правоохоронні органи отримали перші матеріали справи, які дозволили розпочати розслідування.

Відповідаючи на питання ведучого, чому розслідування почалося тільки зараз, Баканов зазначив, що, на його думку, початок розслідування пов’язаний із обранням у 2019 році президентом України Володимира Зеленського.

Голова СБУ підсумував, що даним розслідуванням правоохоронці продовжують «відстоювати незалежність України, яку було здобуто у 1991 році» та відзначив суттєву роль Офісу Генпрокурора у даному розслідуванні.

Нагадаємо, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов розповів про місцезнаходження нардепів від проросійської партії ОПЗЖ Тараса Козака та Віктора Медведчука.

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