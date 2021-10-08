СБУ опублікувала записи розмов Медведчука у справі про держзраду

Віктора Медведчука підозрюють у причетності до незаконного постачання вугілля з окупованих територій

Служба безпеки України опублікувала на своєму каналі у YouTube аудіозаписи, які, за версією слідства, засвідчують причетність нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука до незаконних постачань вугілля з ОРДЛО на підконтрольну уряду територію України.

На записах Медведчук розмовляє з тодішнім помічником президента РФ Владиславом Сурковим, нинішнім заступником очільника адміністрації президента Росії Дмитром Козаком, російським дипломатом Михайлом Зурабовим, заступником голови адміністрації президента РФ Володимиром Островенком та іншими.

Зокрема, Медведчук обговорював із Островенком «передоплату» за вугілля.

«Говорили з приводу передоплати...» – сказав Островенко.

«Передоплата однозначно та готівкою», – відповідав Медведчук.

Також він повідомляв Островенку, що «новина приємна, гроші доїхали, 40 хвилин тому вручили у Донецьку і машина вийшла у Луганськ».

Також опубліковано аудіозаписи переговорів колишнього ексрадника міністра енергетики Сергія Кузяри з терористами Олександром Тимофєєвим і Володимиром Кононовим.

Також відомо, що СБУ перевірить причетність Порошенка і Гонтаревої до справи Медведчука.

Як відомо, народному депутату України від ОПЗЖ Віктору Медведчуку оголосили нову підозру.

Нова підозра депутату в державній зраді та сприянні тероризму стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. Своїми діями, на думку слідства і прокурорів, народний депутат поставив Україну в залежність від «ЛНР» та «ДНР».

Зазначимо, Віктора Медведчука також підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Йому загрожує від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому раніше звинувачень: замах на розкрадання природних ресурсів, передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю, антиукраїнська діяльність.

Як відомо, наразі Медведчук за рішенням суду перебуває під домашнім арештом. 2 вересня суд продовжив домашній арешт Медведчуку.

31 серпня Медведчуку вручили нове клопотання про продовження строку домашнього арешту ще на два місяці.

Нагадаємо, народний депутат фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук подав другий позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти України.

Зазначимо, що перший позов Медведчука до ЄСПЛ, у якому він скаржився на «незаконні дії української влади», Медведчук подав ще у червні.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. 20 серпня вона повідомила, що слідство у справі Медведчука про державну зраду і замах на розграбування надр завершено.

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