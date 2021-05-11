Баканов стверджує, що Медведчук з України не виїжджав

Віктор Медведчук, за даними СБУ, перебуває в Україні, поки його дружина відпочиває у Хорватії

Віктор Медведчук, за даними СБУ, перебуває в Україні, поки його дружина відпочиває у Хорватії

Козак імовірно перебуває в РФ, куди він втік раніше

Голова Служби безпеки України Іван Баканов розповів про місцезнаходження нардепів від проросійської партії ОПЗЖ Тараса Козака та Віктора Медведчука. Про це він заявив на спільному брифінгу СБУ та Генпрокуратури.

«На сьогоднішній день, якщо мова йде про пана Козака, за нашою інформацією, він перебуває в Російській Федерації, можливо, від'їхав на відпочинок з території РФ, але не планує повертатись в Україну. Щодо Віктора Медведчука, то сьогодні встановлюється його місцезнаходження, але, за нашою інформацією, він перебуває в Україні, оскільки в'їхав на територію України, мені здається, 8 травня цього року й поки що з України не виїжджав», – сказав Баканов.

Вдень 11 травня стало відомо, що в будинку проросійського політика, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука в Києві відбуваються обшуки. Генпрокурор України Ірина Венедіктова повідомила про те, що підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам нинішнього складу парламенту. Йдеться про Віктора Медведчука і Тараса Козака.

У проросійській партії «Опозиційна платформа – За життя» назвали політичними репресіями та помстою обшуки у членів партії Віктора Медведчука і Тараса Козака. Сам Віктор Медведчук поки не коментував обшуки.

Сам Медведчук ймовірно знаходиться на відпочинку у Хорватії. Кілька годин тому його дружина Оксана Марченко запостила в інстаграмі декілька фото з видами природи і зазначила геотег «Хорватія».

Як стало відомо під час спільного брифінгу очільників СБУ та Офісу генпрокуратури, Медведчук у 2015 році віддав окупантам кримське родовище «Глибоке».

Нагадаємо, нардепи Віктор Медведчук та Тарас Козак підозрюється держзраді та у розграбуванні надр, які належать народу України. Мова йде про незаконний видобуток газу на родовищі «Глибока» у окупованому Росією Криму. Після анексії півострова в 2014 контроль над цим родовищем, яке належало компанії «Чорноморнафтогаз» отримала близька до Медведчука компанія «Нові проєкти». Обʼєм покладів газу на цій ділянці оцінюється у 38 млрд гривень.

На брифінгу також були озвучені телефонні розмови Медведчука з одним із заступників глави уряду Росії, в яких мова йшла про механізм переоформлення цього родовища на близьку до нардепа компанію. У 2015 році Медведчук залучив до цього процесу Козака.







