Голова «слуг» розповів, чому він у Раді завжди ходить у кросівках

«Президент також звик, що я такий хіпстер»

Голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія назвав просту причину, чому він у Верховній Раді завжди у кросівках, а не в класичному взутті. Про це він розповів Каті Осадчій у програмі «Світське життя» на телеканалі «1+1».

«Я ненавиджу класичне взуття. До того ж люди вже звикли. Президент також звик, що я такий хіпстер», – пояснює нардеп.

Він пригадав, що в Офісі президента були інциденти через такий дрескод. Перша реформа, яку він зробив, – це дозволив в Офісі глави держави ходити у спортивному взутті та повсякденному, не класичному, одязі. Як Арахія додає, він витратив на це більше двох місяців.

Нагадаємо, Арахамія під час виїзного засідання політсили у Трускавці показав, як уміє вправлятися з ударними.

Раніше в програмі «Світське життя» голова фракції партії «Слуга народу» розповів, що класику достатньо слухати раз на рік.

Арахамія вважає рішення України відмовитися від ядерного потенціалу в межах Будапештського меморандуму «фатальною помилкою».

Крім того, Арахамія вважає, що «принципи правлячих партій України та Китаю в багатьох речах збігаються». Він заявив нещодавно, що «Слуги народу» мають багато спільного з Комуністичною партією Китаю.