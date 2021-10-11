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    Голова «слуг» розповів, чому він у Раді завжди ходить у кросівках

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    Надреп Давид Арахія&nbsp;відрізняється від колишніх депутатів більш вільним&nbsp;стилем одягу - Голова «слуг» розповів, чому він у Раді завжди ходить у кросівках
    Надреп Давид Арахія відрізняється від колишніх депутатів більш вільним стилем одягу
    Скріншот фото: відео «Світське життя»

    «Президент також звик, що я такий хіпстер»

    Голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія назвав просту причину, чому він у Верховній Раді завжди у кросівках, а не в класичному взутті. Про це він розповів Каті Осадчій у програмі «Світське життя» на телеканалі «1+1».

    «Я ненавиджу класичне взуття. До того ж люди вже звикли. Президент також звик, що я такий хіпстер», – пояснює нардеп.

    Він пригадав, що в Офісі президента були інциденти через такий дрескод. Перша реформа, яку він зробив, це дозволив в Офісі глави держави ходити у спортивному взутті та повсякденному, не класичному, одязі. Як Арахія додає, він витратив на це більше двох місяців.

    Нагадаємо, Арахамія під час виїзного засідання політсили у Трускавці показав, як уміє вправлятися з ударними.

    Раніше в програмі «Світське життя» голова фракції партії «Слуга народу» розповів, що класику достатньо слухати раз на рік.

    Арахамія вважає рішення України відмовитися від ядерного потенціалу в межах Будапештського меморандуму «фатальною помилкою».

    Крім того, Арахамія вважає, що «принципи правлячих партій України та Китаю в багатьох речах збігаються». Він заявив нещодавно, що «Слуги народу» мають багато спільного з Комуністичною партією Китаю.

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    Теги: реформа партії партія Слуга народу Давид Арахамія
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    Голова «слуг» розповів, чому він у Раді завжди ходить у кросівках