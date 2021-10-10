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    Скандал із квартирою. Спікер Стефанчук розповів, де він живе зараз

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    Голова Верховної Ради проживає у квартирі у Києві - Скандал із квартирою. Спікер Стефанчук розповів, де він живе зараз
    Голова Верховної Ради проживає у квартирі у Києві
    Скріншот фото: відео «Світське життя»

    Стефанчук розповів, що знімає квартиру в дружини

    Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук досі живе у квартирі у Києві, яку раніше орендував у тещі Тетяни Ситарук. Ідеться про житло на Позняках, розповів він Катерині Осадчій у програмі «Світське життя».

    «Все ще живу у тій самій квартирі. Я нікуди не з’їжджаю. Я в ній жив із 2011 року, і живу до цих пір», – сказав Стефанчук.

    Єдине, що змінилося, говорить спікер Верховної Ради, що він живе вже у квартирі дружини, бо теща подарувала це житло доньці. Також він запевнив, що вже не бере ніяких компенсацій за оренду квартири від держави. За його словами, взяв компенсацію лише один місяць, але після скандалу кошти вже повернув.

    «Згідно з законом, мав на це (на компенсацію від держави – ред.) абсолютне право», – підкреслив Стефанчук.

    Відповідно до закону, спікер Стефанчук має право переїхати на державну дачу. Проте він цього не робитиме, бо живе в тому районі, який йому подобається.

    Раніше ЗМІ повідомили, що Стефанчук орендує житло в Києві у своєї тещі і отримує за це компенсацію з державного бюджету як депутат парламенту.

    Зазначимо, 8 жовтня Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Стефанчука головою парламенту. До того він обіймав посаду першого віцеспікера українського парламенту.

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    Теги: бюджет житло Руслан Стефанчук
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    Скандал із квартирою. Спікер Стефанчук розповів, де він живе зараз