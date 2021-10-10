Зеленський розсекретив, у якій країні навчатиметься його донька

Володимир Зеленський зізнався, в якій країні буде вчитися його дочка

Донька Зеленського вже обрала собі майбутню професію та хоче вивчати міжнародну економіку

Президент України Володимир Зеленський розповів, де навчатиметься його донька, яка наступного року вступатиме до вищого навчального закладу. За словами президента України, Олександра продовжить навчання в нашій країні. Про це глава держави розповів Каті Осадчій у програмі «Світське життя» на телеканалі «1+1».

«Тільки тут. Тому що я президент України, а не іншої держави. Це моє бажання, і у нас є з нею така домовленість. Хоча їй дуже непросто. Тому що якби вона вчилася за кордоном, то вона могла б вчитися без охорони», – заявив Зеленський.

Він також розповів, що Олександра вже вибрала собі майбутню професію. Глава держави додав, що його донька, ймовірно, вступить на факультет міжнародних відносин, адже хоче займатися міжнародною економікою.

При цьому Зеленський зазначив, що, знаючи характер дочки, не виключено, що вона ще змінить своє рішення.

Президент України Володимир Зеленський у програмі «Світське життя» прокоментував, чи планує йти на другий термін.

Раніше Зеленський неодноразово казав, що планує бути на посаді президента лише протягом одного терміну. Це було його ключовою фразою ще в передвиборчій кампанії.

Недавно Гео Лерос повідомив, що Зеленський на святкуванні свого дня народження заявив, що піде на другий термін.

Зазначимо, понад половина громадян України негативно ставиться до можливості того, що президент України Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

У розслідуванні світових ЗМІ йдеться, що Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.