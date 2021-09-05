  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Арахамія вважає, що класичну музику достатньо слухати раз на рік

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Арахамія розповів про славне діджейське минуле - Арахамія вважає, що класичну музику достатньо слухати раз на рік
    Арахамія розповів про славне діджейське минуле
    Фото: скріншот із відео «Світське життя»

    Політик розповів про свої музичні вподобання

    Голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія побував на благодійному концерті відомого виконавця класичної музики Андреа Бочеллі та у програмі «Світське життя» розповів, що класику достатньо слухати раз на рік.

    Арахамія розповів, що слухає ремікси сучасних виконавців, а класичною музикою розважає себе набагато рідше.

    «Не можу сказати, що кожного дня треба таке чути (класичну музику, – ред.), але раз на рік приймати такі високі процедури класичні, мені здається, правильно», – сказав Арахамія.

    На зльоті молодіжного крила «Слуги Народу» Арахамія виступив як діджей, зокрема, зіграв трек гурту «Гриби». У програмі «Світське життя» він також розповів, де навчився грати сети.

    «Я з ІТ-бізнесу, але колись у Миколаєві відкрив нічний клуб, там багато було запрошених діджеїв, я в них навчився, у мене пульт такий сучасний, уже два пульт насправді», – поділився політик.

    Арахамія також розповів, що найбільший гонорар, який йому пропонували, як діджею – 10 тисяч євро. У таку суму оцінили його благодійний сет на одному із корпоративних свят. Політик також зазначив, що відмовився.

    «Це не тому, що я так дуже круто грав, а тому, що я голова фракції, який виступає у незвичній ролі. Думаю, якщо не буду головою фракції, то гонорари різко впадуть», – пожартував Арахамія.

    Нагадаємо, Арахамія вважає рішення України відмовитися від ядерного потенціалу в межах Будапештського меморандуму «фатальною помилкою».

    Крім того, Арахамія вважає, що «принципи правлячих партій України та Китаю в багатьох речах збігаються». Він заявив нещадавно, що «Слуги народу» мають багато спільного з Комуністичною партією Китаю.

    Теги: партії партія Слуга народу Давид Арахамія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Арахамія вважає, що класичну музику достатньо слухати раз на рік