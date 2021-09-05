Арахамія вважає, що класичну музику достатньо слухати раз на рік

Політик розповів про свої музичні вподобання

Голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія побував на благодійному концерті відомого виконавця класичної музики Андреа Бочеллі та у програмі «Світське життя» розповів, що класику достатньо слухати раз на рік.

Арахамія розповів, що слухає ремікси сучасних виконавців, а класичною музикою розважає себе набагато рідше.

«Не можу сказати, що кожного дня треба таке чути (класичну музику, – ред.), але раз на рік приймати такі високі процедури класичні, мені здається, правильно», – сказав Арахамія.

На зльоті молодіжного крила «Слуги Народу» Арахамія виступив як діджей, зокрема, зіграв трек гурту «Гриби». У програмі «Світське життя» він також розповів, де навчився грати сети.

«Я з ІТ-бізнесу, але колись у Миколаєві відкрив нічний клуб, там багато було запрошених діджеїв, я в них навчився, у мене пульт такий сучасний, уже два пульт насправді», – поділився політик.

Арахамія також розповів, що найбільший гонорар, який йому пропонували, як діджею – 10 тисяч євро. У таку суму оцінили його благодійний сет на одному із корпоративних свят. Політик також зазначив, що відмовився.

«Це не тому, що я так дуже круто грав, а тому, що я голова фракції, який виступає у незвичній ролі. Думаю, якщо не буду головою фракції, то гонорари різко впадуть», – пожартував Арахамія.

Нагадаємо, Арахамія вважає рішення України відмовитися від ядерного потенціалу в межах Будапештського меморандуму «фатальною помилкою».

Крім того, Арахамія вважає, що «принципи правлячих партій України та Китаю в багатьох речах збігаються». Він заявив нещадавно, що «Слуги народу» мають багато спільного з Комуністичною партією Китаю.