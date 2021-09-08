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    «Слуги» підтвердили, що повноваження Кличка обмежать. Готують законопроєкт

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    Комітет планує розглянути 900 правок - «Слуги» підтвердили, що повноваження Кличка обмежать. Готують законопроєкт

    Комітет планує розглянути 900 правок

    Фото: kmr.gov.ua

    Корнієнко: В основі проєкту закону – розмежування повноважень голови Київської міської державної адміністрації та міського голови Києва

    Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 8 вересня розпочинає процес перегляду правок до законопроєкту №2143-3 «Про місто Київ – столицю України». Про це повідомив журналістам голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород цього комітету, перший заступник очільника фракції партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко у кулуарах парламенту, передає «Укрінформ».

    «Законопроєкт №2141-3 уже кілька разів розглядався, готувався до другого читання. Там є зауваження з точки зору наших міжнародних партнерів, є зауваження від Головного юридичного управління. Це дає нам можливість його переглядати. Сьогодні на комітеті запустимо процес перегляду», – сказав Корнієнко.

    За його словами, йдеться про 900 правок, і комітету знадобиться кілька тижнів, щоб їх пропрацювати. «Коли модель буде вимальовуватися, ми будемо її обговорювати з киянами, з експертами, у тому числі з міжнародними», – зазначив політик.

    Він зауважив, що в основі проєкту закону – розмежування повноважень голови Київської міської державної адміністрації та міського голови Києва. Корнієнко нагадав, що згідно зі статтею 118 Конституції України, голову КМДА призначає на посаду Президент за поданням Кабінету Міністрів, а міського голову обирають місцеві мешканці. «Просто так у нас збіглося, що це не збігається з обраною людиною, мером Києва, через це виникають проблеми», – пояснив народний депутат.

    Нагадаємо, у вересні 2019 року у Верховну Раду внесли законопроєкт «Про столицю України - місто-герой Київ», який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради.

    Крім того, депутат від «Слуги народу» і колишній гендиректор медіахолдингу «1+1 медіа» Олександр Ткаченко просив прем’єра ініціювати аудит діяльності Кличка та КМДА.

    Напередодні, 23 вересня 2019 року, з подачі київського міського голови у Верховній Раді зареєстрований альтернативний законопроєкт про столицю.

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    Теги: Віталій Кличко Київ вибори депутат партії мер самоврядування КМДА президент місто Олександр Ткаченко Олександр Корнієнко
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    «Слуги» підтвердили, що повноваження Кличка обмежать. Готують законопроєкт