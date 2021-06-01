Напав на журналістів. «Слуга» Камельчук потрапив у скандал через паркування в Києві (відео)

Активісти «Зупини лося» зробили зауваження дружині Камельчука за неправильну парковку

Депутат від «Слуги народу Юрій Камельчук поскандалив із блогерами програми «Зупини лося» через порушення правил парковки під Верховною Радою. Про це повідомив журналіст Михайло Ткач вна своїй сторінці в Facebook.

Ткач зазначив, що «нові обличчя» з фантастичною швидкістю перетворюються в недоторканну касту.

Активісти «Зупини лося» зробили зауваження дружині Камельчука за неправильну парковку. Вона відмовилася виправляти свою водійську помилку, через що на лобовому склі автомобіля розмістили наклейку з лосем.

На допомогу жінці прибіг чоловік, народний депутат України Юрій Камельчук. Він заявив, що дружина зупинилася в «службових потребах» і в будь-якому місці можна припаркуватися на дві хвилини.

Під час перепалки з автором проєкту «Зупини лося» Костянтином Андріюком, Камельчук висловив зневагу щодо соціальної дистанції й носіння масок.

Замість того, щоби просто переставити автомобіль, народний обранець протягом семи хвилин скандалив і намагався довести свою правоту.

Зазначимо, недавно Юрій Камельчук влаштував скандал у кулуарах з’їзду партії через неправильний бейджик. Пізніше він повідомив, що непорозуміння вичерпане.

Раніше Юрій Камельчук та народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич мало не побилися в прямому ефірі програми на телеканалі «Україна 24».



