«Слуга народу» Камельчук влаштував скандал через неправильний бейджик

Депутату не сподобалося, що на його бейджику було написано гість, а не делегат

Народний депутат України від фракції «Слуга народу» Юрій Камельчук влаштував скандал у кулуарах з’їзду партії через неправильний бейджик. Пізніше він повідомив, що непорозуміння вичерпане.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Так, сьогодні в кулуарах з’їзду партії Камельчук влаштував скандал через неправильний бейджик. Депутату не сподобалося, що на його бейджику було написано гість, а не делегат. Камельчук відмовився брати бейджик та намагався пройти в зал без нього, проте охорона його зупинила.

Натомість депутат став погрожувати охоронцю в'язницею, а саме 10-ма роками ув'язнення, за ніби то «перешкоджання діяльності народного депутата України». Цікаво, що тут нардеп з Львівщини продемонстрував своє незнання закону, адже максимальна санкція статті, яка може бути застосована за створення штучних перешкод у роботі нардепа передбачає обмеження волі на строк до трьох років (Стаття 351. ККУ).

Нардеп Камельчук влаштував скандал у кулуарах Зїзду партії Слуга народу. Зясувалось, що депутату переплутали надпис на бейжджі. Замість «делегата» був надпис «гість». Він відмомився його взяти, а охорона відмовилася його пропускати pic.twitter.com/yIqe1isy8G — НВ (@tweetsNV) March 13, 2021

«Щодо інциденту з охороною на з‘їзді партії. Повідомляю. Непорозуміння вичерпане. Це був не працівник УДО, а з приватної охорони. Сталася технічна помилка, через яку я не отримав правильний бейдж. Жорсткий інструктаж і незнання законів окремим «громадянином України» привели до конфлікту, який швидко вирішили представники УДО», – написав Камельчук.

Також він вибачився за хвилю емоцій.

Як вже повідомлялося, сьогодні вранці об 11:00 у культурно-виставковому центрі «Парковий» почався зʼїзд політичної партії «Слуга народу». На зʼїзді було схвалено нову редакцію статуту партії, відповідно до якої в політичній силі тепер буде два великі керівні органи: Політична рада та Національна рада громад.

До нового керівного органу партії «Слуга народу» – Національної ради громад – увійшов народний депутат Олександр Дубінський, який зараз перебуває під санкціями Міністерства фінансів США та раніше був виключений із парламентської фракції партії.

Сьогодні голова парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія надав пояснення щодо відсутності у його декларації автомобіля, на який учора, 12 березня, було накладено штраф.

Раніше стало відомо, що Дмитро Разумков утримався від голосування на засіданні Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів, які пов’язують з Віктором Медведчуком – «112 Україна», NewsOne, Zik.