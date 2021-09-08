«Слуга народу» пояснив, як його мамі вдалося розбагатіти за останні два роки

Андрій Клочко каже, що він не фінансував купівлю нерухомості матері і порадив звертатися безпосередньо до неї

Андрій Клочко каже, що він не фінансував купівлю нерухомості матері і порадив звертатися безпосередньо до неї

Андрій Клочко запевняє, його депутатство не сприяло збагаченню родичів

Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Клочко після скандалу через оприлюднення статків матері, заявив, що не має жодного стосунку до придбання його родиною нерухомості, про яку повідомили журналісти.

«Я – повнолітня людина, з батьками не мешкаю вже 14 років, маю свою сім'ю», – так почав своє пояснення Клочко.

Він наголосив, що усе описане журналістами майно, стосується лише його мами та сестри. Тож коментувати за них він вважає некоректним.

«Я не спілкуюся з батьками та сестрою щодо будь-яких фінансових питань. Вони, так само як і я, повнолітні й дієздатні люди, щоб самостійно вирішувати питання купівлі-продажу нерухомості.

Моя сестра допомагає мамі, вона є забезпеченою людиною та має медичний бізнес, її чоловік очолює місцеву філію міжнародної компанії», – розповів нардеп.

Клочко наголошує, що вони «здатні забезпечити себе» і здійснювати операції з нерухомістю без його допомоги і тим більше – згоди.

«Єдине, що я знаю – і мама, і сестра продали помешкання, що знаходилися в їхній власності, та купили інші – додавши власні накопичення та мій подарунок, який я зробив ще 2018 року, продавши двокімнатну квартиру у Броварах. Дуже шкода, що через мою політичну діяльність, статус народного депутата і голови комітету мої батьки отримали хвилю негативу та безпідставних звинувачень на свою адресу», – резюмував «слуга».

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що 70-річна матір народного депутата від «Слуги народу» Андрія Клочка – Наталія – протягом останніх двох років стала власницею одразу двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто. Ринкова вартість цього майна зараз приблизно 14,5 млн грн, а старт вартісних покупок збігся з потраплянням Клочка до Верховної Ради.

Інший скандальний нардеп Олександр Дубінський раніше потрапив у гучне розслідування програми «Наші гроші» про шикарний автопарк, який зареєстровано на його маму. Потім нардеп з'явився у Раді з написом на футболці «Мама полюбляє швидкість».

Також повідомлялося, що Дубінський, його дружина і його матір володіють 24 квартирами загальною площею 2000 квадратних метрів, земельними ділянками площею 70 соток та 17 автомобілями.

Лише 15 березня цього року партія «Слуга народу» вигнала Дубінського після низки гучних скандалів та санкцій США.

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