Йога, танці, доміно. Влада Дніпра за 3 млн грн організовує тижневий релакс для пенсіонерів

Заходи дозвілля та спорту триватимуть з 8 години ранку до 22 години вечора

Участь у відпочинку та дозвіллі візьмуть 2,5 тис. осіб пенсійного віку

Комунальне підприємство «Оздоровлення та відпочинок» Дніпровської міської ради за результатами тендера 7 вересня уклало угоду з ТОВ «Майстер Івент» на організацію відпочинку та дозвілля мешканців пенсійного віку загальною вартістю 3 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Програма відпочинку розрахована на шість днів. Першого дня пенсіонерів привезуть на визначену базу відпочинку. Їх супроводжуватимуть не менше шести інструкторів. Після розселення відбудеться ознайомча лекція методики «Йога». Далі настільні ігри (шахи, шашки, доміно, лото) та скандинавська хода. Ввечері на пенсіонерів чекатиме година танців.

Другий день відпочинку складатиметься із зарядки у супроводі інструкторів, ігор «Петанк» і «Настільний теніс», антистрес-малювання під музичний супровід. Також пенсіонери зможуть відвідати комп’ютерний клуб, пройти майстер-класи народної творчості на вибір (ляльки-мотанки або народні традиційні вишивки та мережки, або крій та шиття), прослухати лекцію з історії України.

У другій половині дня – фітнес-аеробіка, відвідування танцювального клубу (бальні, східні танці, фламенко, сальса тощо), організація творчого вечора із запрошеним гостем (співи, літературний клуб, гумор, клуб знайомств, інтелектуальні ігри та інше). Перед сном – знову вечір танців.

Третій день – зарядка, організація роботи гуртків з петриківського розпису, випалювання та розпису по дереву, фітнес-аеробіка, настільні ігри (шахи, шашки, доміно, лото), лекція щодо призначення та виплат субсидій, скандинавська хода, заняття йогою, музичний вечір пісні та танці під баян.

Четвертий день – зарядка, антистрес-малювання під музичний супровід, настільний теніс, майстер-класи народної творчості на вибір (ляльки-мотанки або народні традиційні вишивки та мережки, або крій та шиття), лекція з історії України, заняття йогою, гра «Петанк», настільні ігри, фітнес-аеробіка, літературний клуб та театральний вечір.

П’ятий день відпочинку, окрім перелічених вище заходів, включатиме проведення лекції про здоров’я, молодість та довголіття, співи у караоке-клубі, танці та святковий концерт.

Шостого дня на базі відпочинку з пенсіонерами проведуть зарядку та відвезуть їх додому. Заходи дозвілля та спорту триватимуть з 8 години ранку до 22 години вечора.

Загалом, відпочинком планують охопити 2,5 тис. пенсіонерів Дніпра.

Тендер розіграли дві фірми з Дніпра «Золоті руки» і «Майстер Івент». Різниця у ціні переможця становила 1,5 тис. грн.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Майстер Івент» створено у травні 2021 року і спеціалізується на організації відпочинку та розваг. Власницею та директоркою записана мешканка Дніпра Катерина Фролова.