Гончаренко потролив Зеленського у Раді (відео)

Гончаренко: «Звернувся до Зеленського з проханням подарувати йому синтезатор»

День дивних депутатських звернень до президента Володимира Зеленського, окрім Гео Лероса, підтримав і продовжив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко. Зокрема, Гончаренко звернувся до Зеленського з проханням подарувати йому синтезатор. Про це народний обранець написав на сторінці у Facebook і підкріпив свої слова відповідним відео.

«Такі таланти не мають пропадати даремно! Звернувся до Зеленського з проханням подарувати йому синтезатор. Вважаю, що йому потрібно підтримувати сценічні навички та підготувати другий випуск широковідомого всім шоу «Брати Цицько – гра без штанів». Але депутати моєї ініціативи не підтримали. Даремно, Володимир Олександрович – дійсно хороший артист!», – написав Гончаренко.

Також сьогодні народний депутат Гео Лерос зареєстрував у Верховній Раді декілька незвичних депутатських запитів. Зокрема, нардеп зажадав поставити на відкрите голосування питання «забезпечення Зеленського памперсами» та переселення президента у Межигір’я до золотих унітазів.

Раніше Гончаренко пояснив справжню мету закону про множинне громадянство.