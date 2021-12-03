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    Гончаренко потролив Зеленського у Раді (відео)

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    Гончаренко вважає, що президентові Зеленському потрібно підтримувати сценічні навички - Гончаренко потролив Зеленського у Раді (відео)

    Гончаренко вважає, що президентові Зеленському потрібно підтримувати сценічні навички

    фото: Олексій Гончаренко/Facebook

    Гончаренко: «Звернувся до Зеленського з проханням подарувати йому синтезатор»

    День дивних депутатських звернень до президента Володимира Зеленського, окрім Гео Лероса, підтримав і продовжив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко. Зокрема, Гончаренко звернувся до Зеленського з проханням подарувати йому синтезатор. Про це народний обранець написав на сторінці у Facebook і підкріпив свої слова відповідним відео.

    «Такі таланти не мають пропадати даремно! Звернувся до Зеленського з проханням подарувати йому синтезатор. Вважаю, що йому потрібно підтримувати сценічні навички та підготувати другий випуск широковідомого всім шоу «Брати Цицько – гра без штанів». Але депутати моєї ініціативи не підтримали. Даремно, Володимир Олександрович – дійсно хороший артист!», – написав Гончаренко.

    Також сьогодні народний депутат Гео Лерос зареєстрував у Верховній Раді декілька незвичних депутатських запитів. Зокрема, нардеп зажадав поставити на відкрите голосування питання «забезпечення Зеленського памперсами» та переселення президента у Межигір’я до золотих унітазів.

    Раніше Гончаренко пояснив справжню мету закону про множинне громадянство.

    Теги: депутат Олексій Гончаренко Володимир Зеленський громадянство Гео Лерос
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    Гончаренко потролив Зеленського у Раді (відео)