Памперси та золотий унітаз. Лерос зареєстрував дивні депутатські запити до президента Зеленського

Депутатський запит підтримали 10 народних обранців

Народний депутат Гео Лерос, який останнім часом має багато запитань до президента Зеленського, зареєстрував у Верховній Раді декілька незвичних депутатських запитів. Зокрема, нардеп зажадав поставити на відкрите голосування питання «забезпечення Зеленського памперсами» та переселення президента у Межигір’я до золотих унітазів.

«Ставиться на відкрите голосування депутатський запит Гео Лероса про забезпечення Володимира Зеленського памперсами на випадок нової акції протесту», – зачитала запит заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк під час сьогоднішнього засідання.

Відповідно до результатів голосування, 10 народних обранців його підтримали.

Другий депутатський запит звучав не менш дивно. «Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Гео Лероса до президента України про заслужене переселення Володимира Зеленського до ексрезиденції Януковича у Межигір’я до більш гідних умов проживання могутнього лідера, у тому числі до золотого унітазу. Шановні колеги, я чесно кажучи... Я не маю права не читати.. Хочете, можуть мої колеги по президії прочитати це. Будь ласка, голосуємо», – трохи спантеличено заявила Кондратюк.

Наступний запит підтримало лише двоє депутатів.

Раніше нардеп Лерос порівняв Зеленського із Піннокіо.

Нагадаємо, 4 листопада народний депутат Гео Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест рукою. Це сталося під час засідання парламенту.

Невдовзі Державне бюро розслідувань оголосило підозру в хуліганстві Гео Леросу за непристойний жест у стінах парламенту.

Коментуючи підозру, Лерос заявив, що «інша думка» в державі Зеленського стає небезпечною для життя.

16 листопада суд почав обирати запобіжний захід позафракційному народному депутату Гео Леросу у справах про середній палець президенту та невиконання рішення суду, який зобов'язав його спростувати допис у Facebook зі звинуваченнями брата Єрмака.

18 листопада Печерський районний суд Києва відмовився відправляти під цілодобовий домашній арешт народного депутата Гео Лероса. Суддя оголосила рішення щодо застосування стосовно Лероса запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання на два місяці з покладенням обов'язків.