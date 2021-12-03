Коаліція «1+1»: чого чекати від союзу «Слуги народу» і груп Коломойського в Раді?

Що Ігор Коломойський отримує за лояльність?

Країна не дочекалась «перевороту» анонсованого Зеленським. Тому варто звернути увагу на те як змінилась політичні диспозиції за період шторму влади, атак на Ріната Ахметова, Вагнергейту, народження проєкту Разумкова та найочевиднішого за весь час зближення Зеленського з Коломойським.

Кінець монобільшості

Формально у фракції «Слуга народа» залишається більшість – 243 нардепи. У той же час усі принципові голосування останніх двох місяців самостійно «слуги» прийняти не можуть. Зокрема, за найпринциповіше для Офісупрезидента відставку Разумкова знайшлось лише 215, за підвищення податків (з/п 5600) – 210. Голосування за нових міністрів також не давало бажаних цифр.

Сьогодні всі рішення приймаються за допомогою двох депгруп, які пов’язують з олігархами.

В першу чергу, це – «За Майбутнє» – група, яка має очевидні зв’язки з олігархом. Вона не голосувала за закон стосовно Приватбанку. До її складу входять бізнес-партнери та колишні менеджери підприємств, які контролював Коломойський.

Ще одна лояльна владі депгрупа «Довіра», її пов’язують з трьома аграрними олігархами – Андрієм Веревським, Юрієм Косюком та Віталієм Хомутинником. Останній також є давнім бізнес-партнером Коломойського.

Медійний контекст

Союз «слуг» і Коломойського вже недвозначно називають коаліція «1+1». Назва прямо натякає на ще один яскравий прояв взаємозалежності влади від олігарха – інформаційна політика каналу 1+1. Тепла ванна, яку отримують «слуги» на каналі, – не новина. Ще до недавнього часу канали іншого олігарха Ріната Ахметова були такі ж лояльні до Зеленського, як і канали Віктора Пінчука. Тим не менше сьогодні «плюси» разом з «Інтером», який нині контролює Сергій Льовочкін і критично втратив позиції та влив, – є медійним плацдармом влади.

Два тижні як «слуги» заявили про повний вихід з ефірів каналів «Україна 24» та «Україна» Ахметова. Це сталося на фоні скандального ефіру «Свободи слова з Савіком Шустером», на якій було гостро підняте питання Вагнергейту, а Володимир Зеленський, Андрій Єрмак та решта запрошених з боку влади відмовились бути в ефірі, присвячені темі, про яку вони не готові говорити відверто.

Союз «слуг» і Коломойського вже недвозначно називають коаліція «1+1»

Показово, що онлайн-видання, які належать Коломойському грають у свою гру. Зокрема за останні тиждень на УНІАН вийшло декілька текстів, де дуже обґрунтовано констатується відсутність більшості у «слуг» і звертається увага на важливу роль «За Майбутнє» у підтримці влади.

«У 47% голосувань президентську політсилу підтримує «За майбутнє», – пише видання наводячи дані за весь період дев’ятого скликання Ради і фіксує найважливіше для олігарха: «Як продемонструвала статистика з дослідження «Опори», вже понад рік парламентську більшість складають фракція «Слуга народу», група «За майбутнє» та «Довіра» .

Коломойський майже прямим текстом каже президенту: «У тебе нема телебачення окрім «1+1», у тебе нема голосів в Раді без моєї депгрупи».

Скільки коштує «1+1»

Що Ігор Коломойський отримує за лояльність? Питання, на яке політики приводять багато прикладів. Ось декілька.

Михайло Цимбалюк із «Батьківщини» звернув увагу на виключення підвищеної ставки оподаткування марганцевої руди, яку монопольно видобуває Коломойський, із законопроекту 5600. Він, як згадувалось вище, був прийнятий виключно за допомогою групи «За Майбутнє». «Таким чином, одні металургійні комбінати, які належать зокрема іноземним інвесторам, наприклад, «Криворіжсталь» – навантажили податком. Але якимось чином, невипадково, рента для марганцевої руди не змінилася. Тому що ця руда належить представникам іншого олігарха», заявив нардеп.

Олексій Гончаренко з «Європейської солідарності» звертає увагу на привілейований стан Коломойського в Україні, попри те, що у США публікуються нові викривальні матеріали олігарха: «Про українців знають закордоном. Але, на жаль, пишуть не про «Мрію», а про схеми «Коломойського». Президент говорив сьогодні про «вперше». От він забув згадати про те, як вперше українець (Ігор Коломойський) став чемпіоном із фінансових афер на території США».

Політик Борислав Береза звертає увагу на схему передачі Коломойському спірного ще з 2006 року газу за рекордними сьогодні ринковими цінами: «Він (Володимир Зеленський) оголошує про боротьбу з олігархами і посміхаючись називає свої закони антиолігархічними, але ці закони не зачіпають Коломойського... А неолігарху Коломойському готуються віддати із скарбниці України 9 мільярдів та ласі шматки «Укрнафти», – пише Береза.

Депутатка восьмого скликання Тетяна Чорновол нагадала про участь олігарха в схемах із державним Центренерго, який за даними розслідувань Бігус.інфо та Радіо Свободи, контролювали структури Коломойського в 2019-2020 роках. Чорновол в розслідуванні «Прямий доказ» стверджує, що саме олігарх Коломойський був напряму зацікавлений у блокуванні роботи українських атомних електростанцій для того, щоб купувати дешеве вугілля у тому числі з окупованих територій. «Один енергоблок Рівненської АЕС був заморожений, два інших були переключені на понижену потужність. І в результаті запрацювала Трипільська ТЕС. На якому вугіллі? З окупованої території. Бо потрібен антрацит», – заявила Чорновол.

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян зазначає, що 1+1 як головний майданчик влади також переживає кризу і вимагає змін. «Коломойський і Зеленський зрозуміли, що тупа пропаганда більше не заходить і вони програють битву за уми і шлунки українців? …Ну, що ж, спроба переформатування похвальна, але запізніла», - пише політик.

Як довго Коломойський буде поруч з Зеленським?

Вочевидь вартість голосів та лояльності каналу буде зростати. Адже за спробою нападу на олігарха Ріната Ахметова, влада спалила майже всі мости, які ще дозволяли Зеленському лавірувати між різними олігархічними інтересами, зберігаючи стерильний тв-сигнал. Збільшення критики влади на телебаченні, поруч із все більшою кількості питань про найближчого олігарха до банкової з боку Заходу, будуть створювати постійну напругу. І в цій ситуації усі олігархи, особливо Коломойський, зацікавлені в слабкій владі, яка виконає усі бізнесові забаганки в обмін на голоси коаліції «1+1» і теплу розмову ввечері на каналі «1+1».

Інна Михайлівська, для «Главком»

Читайте також: