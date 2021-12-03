Неважливо хто президент, або Перебільшені можливості Зеленського

«Я давно не вірю обіцянкам»

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Обошлись без путча. Это радует. Умнеем.

Выслушали отчет об успехах. Частично правдивый, частично нет. Успехи, конечно, есть, и не признавать их несправедливо. Но и проёбов полная коробочка, а вот о них никто с трибуны не вещает. Они, как бы есть, но их как бы нет.

Так же удобнее и не травмирует чувство растущей, как на дрожжах значимости. Зачем о плохом? Сосредоточимся на хорошем!

На мой взгляд, ничто так не способствует системному росту и личности, и бизнеса, как признание, понимание и анализ причин собственных ошибок.

Ну, где я со своим экспертным мнением, и где наш выдающийся лидер современности?

Послушал о планах. Впечатляют.

На самом деле, если Зеленскому удасться воплотить 10% из сказанного, то он останется в памяти народа Украины, как выдающийся государственный деятель. Я не шучу.

А если он осуществит половину, то впору будет резервировать места под памятники на площадях. Заслуженные памятники.

И надо будет напрочь забыть про рояль.

Главное слово в этих двух абзацах – если. Это если до кого не дошло.

Мое мнение вы знаете. Неважно как фамилия того, кто стоит у руля Украины. Важна сама Украина. Приноси пользу стране, работай ей во благо – остальное второстепенно. Каждый на своем месте должен делать то, что может, то, что умеет: каждый день, из года в год пахать на свою семью, на свою страну, для своих детей. В меру сил и таланта. И будет нам счастье.

Я давно не верю обещаниям. Я верю делам.

Доедем до конечной – посчитаемся. Более того, лично о себе говорю, буду помогать там, где будет возможность. Я тоже хочу немножко пожить в богатой, сильной и независимой Украине. Я с 1991 года этого хочу, но не получается. Все что-то мешает. Надо бы проанализировать, что мешает, признать ошибки, но... «через три года мы станем второй Францией» звучит лучше, чем “для того, чтобы стать такими, как Польша, нам надо еще тридцать лет вкалывать в три горба, от рассвета и до заката». Вообще, разговоры про «вкалывать» воодушевляют меньше, чем про светлое завтра и лежа на печи.

Хорошо бы, чтоб из миллиарда деревьев высадили 1/100 часть. Поверьте, это тоже очень много и сильно озеленит страну.

А миллиарда деревьев не будет. И это надо понять. Можно даже не прикалываться по этому поводу. Наверное, это такое свойство у нашего президента – несколько преувеличивать возможности.

Это делает планы более грандиозными, перспективы более радостными, но в результате сильно бьет по репутации.

Джерело: блог Яна Валетова

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