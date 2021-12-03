Інтерв’ю Зеленського викликало цікавий тренд у TikTok (відео)

Не зважаючи на те, що інтерв’ю було ще у жовтні 2020 року, користувачі мережі досі вигадують смішні відео

Під звук сміху президента люди зняли майже 2000 тисячі відео

Користувачі мережі перетворили інтерв’ю президента України Володимира Зеленського журналістові BBC Стівену Сакуру на справжній тренд у TikTok. Під звук сміху Зеленського люди зняли майже 2000 тисячі відео.

Не зважаючи на те, що інтерв’ю було ще у жовтні 2020 року, користувачі мережі досі вигадують смішні відео. Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналіста про стосунки із США та «чи дійсно він хоче, щоб на цих виборах переміг Джо Байден», відмітив «як цікаво Стівен ставив запитання». Цей фрагмент підхопили українські користувачі та вигадали купу життєвих ситуацій.

Технології не стоять на місці.

Також можна подивитися оригінал інтерв’ю, у якому президент Зеленський реагує сміхом на питання журналіста.

Також соцмережі помітили дивний збіг під час візиту Зеленського до пабу.

До слова, соцмережі відреагували курйозними фотожабами на підозру Леросу за середній палець Зеленському.