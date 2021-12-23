Дмитро Гордон похвалився «парадним» фото з президентом

Гордон показав світлину із Зеленським і отримав кумедний коментар

Журналіст і ведучий Дмитро Гордон опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фотографію з президентом України Володимиром Зеленським.

У кадрі і Гордон, і Зеленський позують у чорних класичних костюмах з білими сорочками. При цьому президент доповнив свій образ темною краваткою. Обидва вони весело посміхаються на камеру.

«Ви знову разом?», – кумедно прокоментували світлину користувачі.

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Нагадаємо, Гордон розповів, які посади йому пропонувала влада.

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