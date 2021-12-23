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    Дмитро Гордон похвалився «парадним» фото з президентом

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    На знімку чоловіки мають веселий вигляд - Дмитро Гордон похвалився «парадним» фото з президентом

    На знімку чоловіки мають веселий вигляд

    фото: instagram.com/gordondmytro

    Гордон показав світлину із Зеленським і отримав кумедний коментар

    Журналіст і ведучий Дмитро Гордон опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фотографію з президентом України Володимиром Зеленським.

    У кадрі і Гордон, і Зеленський позують у чорних класичних костюмах з білими сорочками. При цьому президент доповнив свій образ темною краваткою. Обидва вони весело посміхаються на камеру.

    «Ви знову разом?», – кумедно прокоментували світлину користувачі.

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    Публикация от Дмитрий Гордон (@gordondmytro)

    Нагадаємо, Гордон розповів, які посади йому пропонувала влада.

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    Теги: Дмитро Гордон президент Instagram
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    Дмитро Гордон похвалився «парадним» фото з президентом