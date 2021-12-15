  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Гордон розповів, які посади йому пропонувала влада

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дмитро Гордон пояснив, що наразі посади у владі його не цікавлять - Гордон розповів, які посади йому пропонувала влада
    Дмитро Гордон пояснив, що наразі посади у владі його не цікавлять
    фото: скріншот з відео

    Журналіст запевнив, що не має політичних амбіцій та не рветься до влади

    Відомому журналісту Дмитру Гордону багаторазово пропонували високі посади як за цієї, так і за попередньої влади. Про це Гордон розповів в ефірі програми «Час Голованова» на телеканалі «Україна24».

    Під час бесіди із телеведучим Дмитро Гордон заявив, що ніколи не планував йти до великої політики, хоча отримував такі пропозиції неодноразово.

    «Мені пропонували дві посади – губернатора та міністра. Я відмовився», – зазначив Гордон. Пізніше він додав, що йшлося про посаду голови Київської міської державної адміністрації, а у випадку з міністерським портфелем вирішив не вдаватися до уточнень.

    «Мене просили упродовж трьох днів зайняти посаду міністра. Дуже просили. На найвищому рівні. Без подробиць. Я відмовився. Підключали друзів моїх: «Вмов його, вмов!». Я відмовився», – пояснив журналіст.

    Також Гордон наголосив, що вважає своєю справою журналістику, а не політику та пригадав, як йому пропонували «найвище крісло» ще за президентства Віктора Ющенка.

    «До мене приїхав мій друг, Юрій Кармазін із пропозицією від Віктора Ющенка. Він мені привіз у подарунок фігуру, вона у мене стоїть вдома досі, привіз мені фігуру Дон Кіхота. Він сказав: після того, як ти вийшов на 5 канал, коли оголосили Януковича президентом і сказав: «виходьте за Ющенка», ми всі вважаємо, що ти Дон Кіхот. І ось це тобі від нас з Віктором Андрійовичем». І озвучив пропозицію. Я відмовився», – пригадав Гордон.

    Раніше Гордон назвав причини глибокого конфлікту між Зеленським та Ахметовим.

    Читайте також:
    Теги: міністр Дмитро Гордон журналіст Юрій Кармазін влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Гордон розповів, які посади йому пропонувала влада