Гордон розповів, які посади йому пропонувала влада

Дмитро Гордон пояснив, що наразі посади у владі його не цікавлять

Журналіст запевнив, що не має політичних амбіцій та не рветься до влади

Відомому журналісту Дмитру Гордону багаторазово пропонували високі посади як за цієї, так і за попередньої влади. Про це Гордон розповів в ефірі програми «Час Голованова» на телеканалі «Україна24».

Під час бесіди із телеведучим Дмитро Гордон заявив, що ніколи не планував йти до великої політики, хоча отримував такі пропозиції неодноразово.

«Мені пропонували дві посади – губернатора та міністра. Я відмовився», – зазначив Гордон. Пізніше він додав, що йшлося про посаду голови Київської міської державної адміністрації, а у випадку з міністерським портфелем вирішив не вдаватися до уточнень.

«Мене просили упродовж трьох днів зайняти посаду міністра. Дуже просили. На найвищому рівні. Без подробиць. Я відмовився. Підключали друзів моїх: «Вмов його, вмов!». Я відмовився», – пояснив журналіст.

Також Гордон наголосив, що вважає своєю справою журналістику, а не політику та пригадав, як йому пропонували «найвище крісло» ще за президентства Віктора Ющенка.

«До мене приїхав мій друг, Юрій Кармазін із пропозицією від Віктора Ющенка. Він мені привіз у подарунок фігуру, вона у мене стоїть вдома досі, привіз мені фігуру Дон Кіхота. Він сказав: після того, як ти вийшов на 5 канал, коли оголосили Януковича президентом і сказав: «виходьте за Ющенка», ми всі вважаємо, що ти Дон Кіхот. І ось це тобі від нас з Віктором Андрійовичем». І озвучив пропозицію. Я відмовився», – пригадав Гордон.

Раніше Гордон назвав причини глибокого конфлікту між Зеленським та Ахметовим.

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